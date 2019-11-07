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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.11.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

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Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgana yetki verilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

"Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur.

"Tahvilin yüzde 54.4ü İngiltere, yüzde 31.5i ABD, yüzde 9.1i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Türkiyedeki yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır.

"Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 olmuştur. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür.

"Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 olmuştur.

"Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır."

Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

 

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