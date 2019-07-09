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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Hazine 11 milyar lira borçlandı

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Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Bakanlık, ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,6 ve bileşik faiz yüzde 22,25 oldu. 
Nominal teklifin 1 milyar 756,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 556,5 lira, net satış 529,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 935 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 460 milyon liralık satış yapıldı. 

İkinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 18,5, bileşik faiz yüzde 19,35 olarak belirlendi. 

Nominal teklifin 3 milyar 687 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 610 milyon lira, net satış 2 milyar 814,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 760 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 973,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. 

Son ihalede ise 6 yıl (2219 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,68 oldu. 

Nominal teklifin 2 milyar 312 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 277,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 805 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 116 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 780 milyon liralık satış yapıldı. 

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı. 

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