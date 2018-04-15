Hazine 1.3 ton altın topladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHazine 1.3 ton altın topladı
GeriEkonomi Hazine 1.3 ton altın topladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
15.04.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Hazine 1.3 ton altın topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazine 1.3 ton altın topladı

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı” dedi.

Şimşek, 26 Mart-20 Nisan tarihlerinde 81 ilde Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yatırımcılardan taleplerin toplanmaya başlandığını belirterek, “Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber toplam 683 milyon lira değerinde 3.8 tonluk altın toplanmış oldu” ifadesini kullandı. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilk ihraçta kadınların ilgisinin daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, bu yılda söz konusu durumun devam ettiğini vurguladı. Yastık altında atıl bir şekilde duran büyük bir ekonomik değeri sisteme kazandırmanın uzun soluklu bir proje yürütülmesini de beraberinde getirdiğini dile getiren Şimşek, ilerleyen dönemde de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam etmeyi planladıklarını bildirdi.

HER AÇIDAN KAZANÇLI

Hazine’nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası yatırımcıların her açıdan kazanacağı bir yapı oluşturduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Vatandaşlar, hem risk alarak hem de getiri elde etmeksizin atıl bir şekilde yastık altında tuttukları altınlarını hiçbir maliyete veya komisyona katlanmaksızın cazip bir getiri elde ederek devlet güvencesinde saklama imkanına kavuşmuştur. Aynı zamanda atıl duran altınları için getiri de elde etmeye başlamıştır. Bu senetlerin yatırımcıya sunduğu yıllık getiri oranı yüzde 2.4'dir. 100 gram altını karşılığında bu yatırım araçlarını alan bir vatandaşımız 6 ayda bir net 1.2 gram altın karşılığı lira  getiri elde edecektir. Bilindiği gibi mevcut tahvil, bono ve kira sertifikalarında vergi oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının cazibesini artırmak için vergi oranı sıfıra indirilmiştir. Böylece normal senetlerde 100 lira getiri sağlayan bir vatandaşımız bu getirisi üzerinden 10 lira vergi öderken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırım yaptığında 100 liranın getirisinin tamamı kendisinin olacaktır. Yani yatırımcılar bir yandan oldukça cazip bir getiri elde ederken diğer yandan elde ettiği getiriden hiçbir şekilde vergi ödememektedir.”

Altın tahvilinde ikinci ihraç döneminin devam ettiğini belirten Şimşek, “20 Nisan tarihinde sonlanacak ikinci talep toplama dönemi içerisinde vatandaşlarımız 'altin.hazine.gov.tr' adresinden talep toplamaya aracılık eden Ziraat Bankası şubelerini öğrenerek atıl olarak beklettikleri altınlarıyla altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alarak bu senetlerin avantajlarından yararlanabilir” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Ortak dilleri kodlama

Işıkla bağlandık

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?