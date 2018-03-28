Hayvansal ürün üretim değerinde artış

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.03.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Hayvansal ürün üretim değerinde artış

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Hayvansal ürün üretim değerinde artış

Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında yüzde 12,5 artarak 69 milyar 900 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  2017 yılı ‘Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri’ verisini açıkladı. Buna göre, kültür sığır fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 6 bin 46 TL ve yerli sığır fiyatı yüzde 20,4 artarak 3 bin 762 TL olarak gerçekleşti.

Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, merinos koyun fiyatında yüzde 15,7, yerli koyun fiyatında yüzde 21,2 ve tiftik keçisi fiyatında yüzde 20,5 artış görüldü. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 6,3 artarak 14,80 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13,1 artarak 17,47 TL olarak gerçekleşti.

  İnek sütü fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı

  İnek sütü fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1,24 TL, koyun sütü fiyatı ise yüzde 7,6 artarak 2,41 TL oldu. Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti fiyatı yüzde 9,6 artarak 27,44 TL, koyun eti fiyatı yüzde 14,8 artarak 27,82 TL olarak gerçekleşti.

  Canlı hayvan değeri bir önceki yıla göre yüzde 31,1 arttı

  Canlı hayvan değeri 2017 yılında 117,8 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 34,5 artarak 84,3 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 27,3 artarak 28 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri yüzde 6,8 artarak 5,3 milyar TL oldu.

  Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında 69,9 milyar TL oldu

  Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında yüzde 12,5 artarak 69 milyar 900 milyon TL oldu. Süt üretim değeri 28 milyar 800 milyon TL, bal üretim değeri 3 milyar 300 milyon TL, yumurta üretim değeri 6 milyar 500 milyon TL ve kırmızı et üretim değeri 30 milyar 900 milyon TL oldu.

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