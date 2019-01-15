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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
15.01.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Hayvansal ürün ihracatı yüzde 30 arttı

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Hayvansal ürün ihracatı yüzde 30 arttı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2018 yılında yapılan hayvansal ürün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak yaklaşık 30 milyon dolara çıktığını söyledi.

SAMSUN’dan ihraç edilen hayvansal ürünlerin rakamları açıklandı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018 yılında toplam 29 milyon 118 bin 656 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan ihracat hakkında açıklamalarda bulunan Nail Kırmacı, “2018 yılında hayvansal kökenli ürünlerde başta su ürünleri olmak üzere kanatlı eti ve ürünleri, bal, et-süt ve süt ürünlerinde toplamda 462 veteriner sağlık sertifikası ile 29 milyon 118 bin 656 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. İlimizde gerçekleştirilen kanatlı eti ve et ürünlerinde en büyük payı Irak, Azerbaycan, Katar alırken su ürünlerinde Norveç, Vietnam ve İsrail ilk sıralarda yer aldı. Almanya’ya süzme ve petek bal, Fransa’ya tıbbi sülük, Gürcistan’a süt ve et ürünleri, Dubai’ye organik yumurta ihracatı öne çıkmaktadır. 2018 yılındaki hayvansal kökenli ürün ihracatımızda en büyük pay su ürünleri sektöründe gerçekleşmiştir. Su ürünleri ihracatı da kendi içinde balık unu, balık yağı ve marine hamsi sıralamasıyla gerçekleşmiştir. Bu alandaki ihracatımızı sırasıyla kanatlı ürünleri bal ve et- süt ürünleri ihracatımız takip etmektedir" dedi.

FRANSA’YA TIBBİ SÜLÜK, DİĞER ÜLKELERE DENİZ SALYANGOZU

Hayvansal ürün ihracatı yüzde 30 arttı

2018 yılında Samsun’da diğer ülkelere 1 milyon 323 bin dolar değerinde toplam 240.140 kg balık ihraç edildi. 1 milyon 945 bin dolar değerinde 346. 451 kg bal ihraç edildi. 339 bin dolar değerinde 97.968 kg et ve süt ürünleri ihraç edildi. 5 milyon 15 bin dolar değerinde 3.060.610 kg balık unu ihraç edildi. 4 milyon 275 bin dolar değerinde 2.059.545 kg balık yağı ihraç edildi. 72 bin 708 dolar değerinde 176 kilo tıbbi sülük ihraç edildi. 3 milyon 885 bin dolar değerinde 550.400 kg deniz salyangozu ihraç edildi. 5 milyon 329 bin dolar değerinde 3.487.482 kg kanatlı hayvan ihraç edildi. 6 milyon 913 bin dolar değerinde 1.245.026 kg marine hamsi ihraç edildi. Toplam 11.087.798 kg hayvansal ürün ihracatından 29 milyon 118 bin 656 dolar gelir sağlandı.

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