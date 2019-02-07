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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

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Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyon, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyon oldu. Bal üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,7 azalarak 107 bin 920 ton olarak kayıtlara geçti.

Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüze 6,9 artarak 17 milyon 221 bin olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı aynı dönemde yüzde 6,9 yükselişle 17 milyon 43 bin olurken, manda sayısı yüzde 10,5 artış göstererek 178 bin 397'ye çıktı.

Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 46 milyon 117 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı söz konusu dönemde yüzde 4,5 artış kaydetti ve 35 milyon 195 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 2,7 artışla 10 milyon 922 bin oldu.

Toplam süt üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 22 milyon 121 bin ton olarak belirlendi. Bunun yüzde 90,6'sını inek sütü, yüzde 6,5'ini koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü ise manda sütü oluşturdu.

BAL ÜRETİMİ AZALDI

Söz konusu dönemde yapağı, tiftik ve kıl üretimi artarken bal, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi ise azaldı. Yapağı üretimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,9, tiftik üretimi yüzde 4,2, kıl üretimi yüzde 3,5 arttı. Bal üretimi yüzde 5,7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi de yüzde 11,2 düşüşle 3 bin 987 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 693'e ulaştı. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 3,9 artışla 2 bin 210'a yükseldi. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 6 bin 238, yaş ipek kozası ise aynı dönemde yüzde 8 azalarak 94 ton olarak gerçekleşti.

Toplam kümes hayvanı sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla et tavuğu sayısı yüzde 3,7 artışla 229 milyon 507 bine, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2,1 artışla 124 milyon 55 bine çıktı. Hindi sayısı ise yüzde 4,4 artışla 4 milyon 43 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde, ördek sayısı yüzde 8,4, kaz sayısı da yüzde 10,4 arttı.

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