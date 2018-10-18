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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.10.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Hayvancılık desteklerinde yeni düzenleme yetiştiricileri sevindirdi

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Hayvancılık desteklerinde yeni düzenleme yetiştiricileri sevindirdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık desteklerinde anaç koyun ve keçilerin yaş aralığının genişletilmesinin yetiştiricileri sevindirdiğini belirterek, bu tür desteklerin hayvan sayısını artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğini, AA muhabirine değerlendirdi.
Yetiştiricilere, her yıl yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında anaç koyun ve keçi başına destekleme ödemesi yapıldığını anımsatan Çelik, "Daha önceki tebliğde yapılacak destek için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'ne aktarılan anaç koyun ve keçilerin yaşı 15-90 ay olarak uygulanıyordu. Bu tanıma göre yetiştiricilerimizin elinde bulunan hayvanların yaklaşık yüzde 30'u kapsam dışı kalıyordu. Yani bu durum yetiştiricilerimizin mağdur olmasına neden oluyordu." ifadelerini kullandı.

Çelik, yetiştiricilerin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için Bakanlığa bir rapor sunduklarını belirterek, yeni tebliğde söz konusu destekler için anaç koyun ve keçi yaşının 15-120 ay olarak düzenlendiği aktardı. Destekler için yaş aralığının genişletilmesinin yetiştiricileri sevindirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu değişiklikle desteklerden faydalanacak yetiştirici sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sayede hayvancılık da özendirilmiş oluyor. Sektöre verilen bu destekler önümüzdeki dönemde hayvan sayısının artmasını sağlayacaktır. Türkiye özellikle küçükbaş hayvancılıkta hedeflerine ulaşabilecektir."

Çelik, bu olumlu değişiklik dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti, düzenlemenin yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

 

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