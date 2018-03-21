Haydi yerlileşin!
Cari açığı kapatmak ve ithal ürünlerin sayısını azaltmak için başlatılan sanayide yerlileştirme seferberliği için özel desteklenecek sektörler belirledi. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, belirlenen 7 sektördeki 43 grup ürünün 19.5 milyar dolarlık cari açığı kapatacağını dile getirdi.
TÜRKİYE Yerlileştirme Yürütme Kurulu, Türkiye’nin cari açığını kapatmak ve ithal edilen ürünlerin sayısını azaltmak için başlattığı çalışmada önemli noktaya geldi. Aylardan beri yerli üretim için desteklenecek yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin taranması tamamlandı. 7 sektörde özel destek ve teşvik verilecek 43 ürün belirlendi. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, bu ürünlerin Türkiye’de üretilmeye başlanmasıyla birlikte 19.5 milyar dolarlık cari açığın kapatılacağını söyledi. Özlü, bunun sonuçlarının iki yılda görülmeye başlayacağını savundu. Merakla beklenen 43 ürünlük listede, serumlar, aşılar, kauçuk, sensörler, bataryalar, sinai robotları, cansız mayalar, buğday glüteni, paslanmaz çelik, çinko, sünger demir, alüminyum alaşımı, simülasyon yazılımları ve güvenlik yazılımları gibi ürünler bulunuyor.
İLK ÜRÜNLER BELİRLENDİ
Başkanlığını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı, Sanayi Bakanı, Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşan kurul, hükümetin özel teşviklerle destekleyeceği, “yerlileştirme” listesini belirledi. Projenin uygulayıcısı olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, 102-106 milyar doları bulan ithal ürünler arasından, hızlı ve rahat şekilde üretime geçebilecek ilk grubun listesini yaptıklarını anlattı. Özlü, bir grup gazeteciye, belirlenen 7 sektördeki 43 grup ürünün 19.5 milyar dolar cari açığın kapatılmasını sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:
SONUÇLAR 5 YILDA
“İşin başındayız. Tüm bakanlıklar üzerine düşeni yaparsa bunun ilk etkisini iki yıl içinde görürüz. 5 yılda da ithalat tamamen gündemden kalkar. Sanayimizin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, ülkemizin rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının arttırılmasını amaçlıyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıkların yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının da katkısıyla ortak akıl oluşturulacak.”
Özlü, şirketlerin nasıl destekleneceğini ise şöyle anlattı: “İlk etapta, 43 ürün grubu belirlenirken, orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer alması, ülkemizin üretim yetenekleri, ithalattaki payı, cari açığa etkisi, pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji düzeyi gibi öncelikler dikkate alındı. Bu alanlarda üretim yapan şirketlere, yatırım teşvikleri sağlanacak. Yatırım teşvik ve özel destek, gümrük düzenlemeleri, vergisel düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılarak cazip hale getirilecek. Bunu yapabilecek şirketler seçilirken, üretim yetenekleri, finansal güvenilirliği, yerlileştirme projesine öz sermaye katkı oranı, projeye üüşterisiyle birlikte başvurması, Ar-Ge merkezi durumu gibi esaslar göz önünde bulundurulacak. Bundan sonuç alınabilmesi için ilgili tüm bakanlıkların aynı zaman diliminde birlikte kararları alıp uygulamaya koyması gerekiyor.”
İŞTE 7 SEKTÖR VE ÜRÜNLERİ
1- Kimya ve ilaç: Polipropilen,serumlar, diğer kan fraksiyonları ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler,propilen kopolimerleri, stiren (vinjl benzen),insanlar için kullanılan aşılar, etilen, propilen, konjuge olmamış kauçuk, butadien kauçuk.
2- Yarı iletkenler ve elektronik: Panel teknolojileri, haberleşme ve iletişim cihazları, sensörler, güç elektroniği sistemleri, bataryalar,
3- Makine ve teçhizat: Kompresörler, metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, enjeksiyon makinaları, iplik aktarma, büküm ve puntalama makinaları, sinai robotlar, ekstrüzyon makinaları, yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valflari.
4- Gıda ve içecek: Ayçiçeği tohumu yağları, buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar, dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar, buğday glüteni, cansız mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar.
5- Ana metal: Paslanmaz Çelik (sıvıdan üretim), grafit elektrot, çinko (sıvıdan üretim, TWIP/ trip vb vasıflı ve alaşımlı çelikler, sünger demir (sıvı çelik üretim hammaddesi),alüminyum alaşmı
6- Bilişim: Bilgisayar destekli tasarım ve imalat yazılımları, simülasyon yazılımları, güvenlik yazılımları ve donanımları,
7- Elektrikli teçhizat: Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri, Kontrol-dağıtım tabloları, motorlu araçların işaret cihazlarının aksamı, elektrik, lazer, ultrasonik vb. kaynak cihazı aksam parçaları, demiryolları tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları.
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