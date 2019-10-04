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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.10.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Haydarpaşa Garı'nın ihalesi yapıldı

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Haydarpaşa Garı'nın ihalesi yapıldı

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Garı'nın depo sahaları bölgesinin kiralama ihalesi gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Garı’nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için ihale gerçekleştirdi.

İHALEYE DÖRT ŞİRKET KATILDI

İhaleye dört şirket katıldı. Bir şirket kriterleri sağlayamadığı için elendi, bir başka şirket ise teşekkür mektubunu sunarak teklifini vermedi. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sundu. Haydarpaşa Gar’ındaki belirlenmiş bölgeyi "kültürel ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için teklif veren İBB iştiraki 4 şirketin Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş olduğu öğrenildi. İlk oturumda tekliflerin verilmesinin ardından ihaleye ara verildi. İkinci oturumu bugün gerçekleşmesi beklenen ihalenin, 15 gün içerisinde değerlendirileceği ve sonuçlanacağı ifade edildi.

"İNŞALLAH İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLUR"

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, "Biz de 4 şirket bir konsorsiyum oluşturduk. İhale komisyonu zarfları açtıktan sonra 15 gün içerisinde bir değerlendirme yapıp açık artırmaya çağıracağını söyledi. Şu anki durum bu. İnşallah İstanbul için hayırlı olur şeklinde konuştu.

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