Hayaller sıfır gerçekler yaşlı

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği’nden (TNB) elde edilen 2018 yılı ocak-ekim dönemi resmi verilerine göre, Türkiye’de sıfır otomobil satışları 10 ayda yüzde 26.7 düşüşle 437 bin 506 adet olarak gerçekleşirken, aynı dönemde 2. el otomobil satışları ise yüzde 7.63 artarak 4 milyon 580 bin 681 adede ulaştı. Yani 10 ayda satılan her sıfır otomobile karşılık 10.47 adet 2.el otomobil satıldı. Türkiye’de hem sıfır hem 2. el otomotiv pazarının Türkiye geneli ve iller bazında analizlerini yapan EBS Danışmanlık şirketinin paylaştığı verilere göre 10 ayda satılan 2. el otomobillerin yüzde 54.03’ü yani 2 milyon 474 bin 713 adedi 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştu. Bu oran son dönemde hızla artarken, satılan her 100 2.el otomobilinin 54’ünün 10 yaş ve üzeri olması, Türk halkının alım gücünü de ortaya koyuyor. Bu yılın 10 ayında satılan 2. el otomobiller içinde 2009-2011 yılı modellerin oranı yüzde 11.11 olurken, 2012-2014 modellerin oranı yüzde 17.57, 2015-2018 modellerin oranı ise yüzde 17.29 olarak gerçekleşti.

ÇOKLU SATIŞ ARTIYOR

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 2018’de hurda teşvikinin 2.el satışlarına etkisinin sadece 93 bin adet olduğunu belirterek, “2. el otomobil satışlarında en önemli gösterge 2 ve üstünde el değiştiren araçlar, yani çoklu satışlar. Bu oran 10 ay sonunda yüzde 34.27’ye yükseldi. Yani 4 milyon 580 bin 621 adet 2. el otomobilin 1 milyon 559 bin 779 adedinin 10 ay içinde 2’den fazla satışı yapılmış. Bu oran son dönemde hızla artıyor. 2016 yılında yüzde 31.45 olan oran 2017’de yüzde 33.59’a bu yıl ise yüzde 34.27’e yükseldi. Sıfır otomobil satışlarının 250 bin adede düşmesinin beklendiği 2019’da bu oranın yüzde 40’a çıkmasını bekliyoruz” dedi.

2019 yılına ilişkin bir değerlendirme de yapan Şahin şunları söyledi: “Maalesef vergi indirimi devam etmez, faizler bu oranda kalırsa 2019’da 250 bin adetlik sıfır otomobil satılacağını düşünüyoruz.2. el otomobil satışları da 2018 yılına paralel olarak gerçekleşir. Bizim tahminimiz 2019’da 2. elde model yıllarına bağlı olarak yüzde 4-5 büyüme olur. Yani sıfır otomobil satışları düşerken 2. elde küçük de olsa bir büyüme olacaktır.”

1. ELDE ÖNCE EŞ DOST GELİYOR!

TÜRKİYE’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırmaya imza atan LeasePlan Türkiye, CarNext.com Araştırması Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye’deki kullanıcıların ikinci el araç satın alma nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Katılımcıların yüzde 36’sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, ikinci el araçtan istenilen en temel beklentiler arasında yüzde 21 ile aracın hasarsız olması öne çıkıyor. İkinci el araç almanın endişeli ve yorucu bir süreç olduğunu rakamlarla ortaya koyan LeasePlan araştırması, yaşanan endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almanın geldiğine dikkat çekiyor. İkinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 62’si ise bu süreçte oldukça yorulduğunu ve yıprandığı itiraf ediyor.

Ocak-ekim sıfır otomobil satışı

437.506

-% 26.7

Ocak-ekim 2. el otomobil satışı



4.580. 621

2.el otomobilde değişim

% 7.63

Sıfır otomobil başına satılan 2. el otomobil sayısı

10.47





2015 - 2018 model 2.el satışı

792.202





2012 - 2014 model 2.el satışı

804.877





2009 - 2011 model 2.el satışı

508.829





2008 ve altı model 2.el satışı

2.474.713

KARADENİZ DACIA ALIYOR DOĞU VW’YE BİNİYOR

2018 yılı otomotiv sektörü için iyi başladı ancak iyi gitmedi. Peki iller bazında markaların sıfır otomobil satışlarında durumu nedir? 2018 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde haritaya baktığımızda, toplam otomobil satışlarında Renault lider olsa da tüm segmentler toplamında Volkswagen G.Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı 23 ilde lider durumda. Dacia, Karadeniz Bölgesi ağırlıklı 17 ilde lider olurken, Renault ise Marmara ve Ege Bölgesi ağırlıklı 11 ilde lider durumda. Listede Toyota 8 ilde, Fiat ve Honda ise 5 ilde lider oldu.

Markalar kaç ilde lider?

VW 23

Dacia 17

Renault 11

Toyota 8

Fiat 5

Honda 5

Opel 3

Ford 2

Hyundai 2

Seat 1

Ortak 4

COROLLA 24 İLDE EN ÇOK SATAN MODEL

10 ayda Türkiye’de satılan 437 bin 506 adet sıfır otomobilin yüzde 54.67’si C sınıfı otomobillerden oluştu. Yani bu sınıfta 239 bin 252 adet otomobil satıldı. C segmetinde illler bazında liderlikte Toyota Corolla ön sırada. Bu sınıfta 10 ayda en çok satan Renault Megane sadece 2 ilde lider olurken, Toyota Corolla 24 ille zirvede. Honda Civic 23, Dacia Duster 12, Fiat Egea ise 10 ilde en çok satan model oldu. Bu da en çok satan otomobillerin ağırlıkta olarak Marmara bölgesinde satıldığını ortaya koydu.