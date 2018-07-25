Hayali pamuk vurgununa baskÄ±n
Antalya Antbirlik bÃ¼nyesinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten S.S 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifi eski baÅŸkan ve Ã¼yelerinin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 32 kiÅŸi, hayali pamuk alÄ±mÄ± yapmak, usulsÃ¼z kredi kullanmak, muhasebe, bilgi iÅŸlem ve depolarda hileli yÃ¶ntemlere baÅŸvurarak birliÄŸi ve kooperatifi yÃ¼klÃ¼ miktarda zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Antalya KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ANTALYAÂKaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â Antbirlik bÃ¼nyesinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten S.S 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifi eski baÅŸkan ve Ã¼yelerinin usulsÃ¼zlÃ¼k ve yolsuzluk yaptÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi almasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada eski baÅŸkan ve Ã¼yelerin hayali pamuk alÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±, usulsÃ¼z kredi kullandÄ±klarÄ±, bilgi iÅŸlem, muhasebe ve depolarda hileli yÃ¶ntemlere baÅŸvurarak birlik ve kooperatifi yÃ¼klÃ¼ miktarda zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± belirlendi.
YapÄ±lan tespitlerin ardÄ±ndan Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde,Â Antalya KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, eski baÅŸkan ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile kooperatife hayali pamuk teslim eden kiÅŸilerin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 37 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.
Antalya il merkezi, Serik, Manavgat ve Korkuteli ilÃ§elerinde eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarda 32 kiÅŸi yakalanÄ±rken, 5 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin, suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak, Ã¶rgÃ¼t faaliyeti kapsamÄ±nda nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, zimmet ve irtikap suÃ§larÄ±ndan sorgulanacaklarÄ± belirtildi.Â
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