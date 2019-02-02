Hayalet sendikalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son açıkladığı işçi sendikası istatistikleri “hayalet sendika” gerçeğini de ortaya çıkardı. İstatistiklere göre, işyerlerinde örgütlenmek ve üye kazanmak için kurulan sendikalar içinde tek üyeli olanı bile var. Bu da sendikanın kurucularının dahi, o sendikaya üye olmadığını gösteriyor.

KURUCULAR ÜYE DEĞİL

Bakanlığın verilerine göre, 1 üyeli sendikanın ismi Hür Tarım Orman-İş. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık alanında faaliyet göstermek için kurulan sendikanın 2014 Temmuz ayında 14 üyesi vardı. Ancak 2015 yılında bu rakam 10’a, 2016 yılında da 5’e düştü. Şu anda sendikanın üye sayısı 1 gözüküyor. Sendikanın ana tüzüğünde ise, kurucu üyeler olarak 11 ismin imzası bulunuyor. “Üyelerinin yaptığı işe uygun ve adil ücret alması için” çalışacağını belirten sendikanın genel merkezi de Ankara olarak gözüküyor.

Hür Tarım Orman-İş Sendikası gibi üye sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen birçok sendika bulunuyor. Bunlar içinde Yeni Orman-İş Sendikası’nın 7 üyesi bulunurken, geçen yıl üye sayısı 7 olan Tüm Orman-İş’in ise bu yılki üye sayısı ise 9’a çıkmış gözüküyor. 2018 yılında üye sayısı 6 olan Nükleer-İş Sendikası’nın bu yılki üye sayısı 7 olurken, yine bir önceki yıl 7 üyesi olan Hür Tekstil-İş Sendikası’nın üye sayısı da şu anda 1 artarak 8’e çıkmış bulunuyor.

Güzel sanatlar ve yazarlık alanında faaliyet gösteren sendikalarda da benzer bir durum yaşanıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 2018 yılı itibariyle 15 olan üye sayısının bu yıl 13’e indiği görülüyor. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası’nın üye sayısı ise 4 ve geçen yıla göre üye sayısında değişim olmamış. Oyuncular Sendikası’nın üye sayısında ise, kısmi bir artış dikkat çekiyor. Geçen yıl 33 olan üye sayısı şu an itibariyle 38’e çıkmış bulunuyor.

Üye sayılarının 10’dan az olması, bazı sendikaların üye sayılarındaki küçük değişiklikleri bile, oransal olarak büyük noktalara çekiyor. Hür Metal-İş Sendikası’nda da durum böyle. Sendikanın geçen yıl 3 olan üye sayısı, bu yıl 4’e çıkmış. 1 kişi yüzde 33’lük artışa denk düşüyor.

1.8 MİLYONU SENDİKALI

GEÇEN yıl ocak ayında 13 milyon 844 bin olan işçi sayısı bu yıl ocak ayı itibariyle 13 milyon 411 bine inerken, sadece 1 milyon 859 bin 38’i sendikalı. Sendikalı işçilerin 975 bin 300’ü Türk-İş’e, 684 bin 144’ü ise Hak-İş’e bağlı sendikalarda. DİSK’e bağlı sendikalardaki üye sayısı ise 171 bin 428.