Hayalet dolandırıcı: Çalışanlarım dahi gerçek adımı bilmez!

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 17 Mayıs sabahı 4. Levent’te bulunan lüks bir binanın 46’ıncı katına baskın düzenledi. Anılan sabah, başka adreslerde daha arama ve gözaltı işlemi yapıldı. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüldü. Gözaltına alınan ve sorgulanan şüphelilerden Mesut Yazkan tutuklanırken, bir kısım şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma süreci tamamlanırken Savcısı İsmet Dalaslan’ın hazırladığı iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KONUMLARI TEK TEK ANLATILDI

14 firma sahibi ve kişinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların organize suç örgütü olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. İddianamede, örgütün 11 ayrı eylem ayrıntıları ile anlatıldı. Hangi firmanın nasıl mağdur edildiği, kimlerin hangi aşamada devreye girdiği belirtilen iddianamede, 17 sanığın örgüt içindeki konumlarına da yer verildi.

SIKINTIDAKİ FİRMALAR AĞA TAKILDI

Dava dosyasına göre, suç örgütünün ağına düşen firma ve kişilerin tamamı mali sıkıntı yaşıyordu. Sanıklar, yakın temas içinde oldukları faktoring firmaları veya bazı bankacılar aracılığı mali durumu kötü olan firmaları tespit etti. Belirlenen firmalardan kimine E-posta mesajı, kimine fax gönderilerek ulaşıldı. Yapılan gönderi, doğrudan firmaya hitaben yapıldı. Kimi zaman da, gazetelere verilen ilanlarla mali sıkıntıdaki firmalar ile temasa geçildi.





LÜKS OFİSLER BİR GECEDE BOŞALTILDI

Firmalar farklı olsa da uygulanan yöntem aynı oldu. Nakit ihtiyacı olan firmaya, ihtiyacı olan para karşılığında, şirket çeki ve teminat senetleri alındı. Firmaya, üzerinde konuşulan paranın tamamı veya bir kısmı gönderilirken, bir yandan da, alınan çek ve senetler örgüt elemanları aracılığı ile işleme konuldu. Gelen icra kararı ile şok geçiren mağdurlar, Mesut Yazkan ile görüşme yaptıkları ve 35-40 kişinin çalıştığı ofislere geldiklerinde ise, sırra kadem basıldığı gördü.

7 SORUŞTURMA BİRLEŞTİ

İstanbul’dan Denizli’ye, Adana’dan Trabzon’a bir dizi şirket mağdur olurken, 7 soruşturma için bileştirme kararı verilerek hazırlanan iddianamede firmaların uğradığı zarara ilişkin de bilgi verildi. Escomp Kompresör şirketinin sahipleri Macit ve Yunus Emre Turhan, Trabzonlu Terbay İnşaat AŞ’nin sahibi Cüneyt Baysak, Maksan Kağıt’ın sahibi Firuz Demiryıkan, Denizlili D.T. Tekstil’in sahibi Erkan Okçu, Arden Plastik’in sahipleri İsa ve Serdar Altuntaş, otel sahibi Süleyman Sami Öngör ve Avrasya Atık Su AŞ’nin sahibi Aytuğ Güldamla, davada mağdur sıfatı ile yer alan isimler arasında.



Servet Sinan Tüfekçi örgüt üyesi olmakla suçlanırken, Selma Yazkan ve Esma Melis Tüysüz iddianameye göre örgüt yönetici.





3 AYRI YERDE 3 AYRI İSİM

17 sanıklı iddianamede 3 sanık örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İddianameye göre Mesut Yazkan örgüt lideri, eşi Selma Yazkan (37), yeğeni Esma Melis Tüysüz (29) ve Kadir Taştekin örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İddianamede, Esenler, Bakırköy ve 4. Levent’te 3 ayrı lüks ofisi bulunan Mesut Yazkan, üç ayrı adreste, ‘İsmet Yazkan’, ‘Murat Büyükyılmaz’ ve ‘Mümin Karaca’ olarak kendisini tanıttı.

ASİSTANI DA SAHTE İSİM KULLANDI

İddianameye göre, Yazkan’ın, hayali konumdaki Ekobarter ve KRC Finansal Danışmanlık ile Yaşar YHT Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasını kullandı. İfadesinde kimseyi dolandırmadığını söyleyen Yazkan, farklı isimler kullanmasına ilişkin “Can güvenliği sorunum var. Bu nedenle, gerçek ismimi, çalışanlarımdan dahi gizledim” dedi. Yazkan’ın asistanı olarak çalışan sanık Silva Güven’in (29) de ‘Aslı’ ve ‘Hande’ ismini kullandı.



Lüks otomobil, Yazkan'ın kaynanası adına kayıtlı görünüyor.





430 BİN EURO’LUK OTOMOBİL KAYNANANIN ADINA

İddianamede, Yazkan’ın 430 bin Euro değerindeki Bentley marka otomobilini, sanık konumunda olan kaynanası Havva B. adına kaydettiği bilgisi yer aldı. Yazkan’ın gözaltına alındığı adreste ele geçirilen saatlerin ise 500 dolar ile 16 bin dolar arasında değişen fiyatlarda olduğu kaydedildi. Havva B. ise ifadesinde, otomobilin ruhsatının kendi adına olduğundan haberi olmadığını söyledi.



İddianameye göre, baskında ele geçirilen saatlerin değeri 500 dolar ile 16 bin dolar arasında değişiyor.



116 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Servet Sinan Tüfekçi, Zafer Yıldırım, Murat Büyükyılmaz, eski zabıt katibi Basri Yücel Kublay ve Fulya Barut ise örgüt üyesi konumunda. Dava dosyasına göre, mağdurlardan alınan çek ve senetlerin icra işlemlerini ise Avukatlar Amağan Agah Diriker ve Suna Taştekin yürüttü. İddianamede, Mesut Yazkan için 35 yıldan 116 yıla hapis istemi ile yargılanması talep edildi.

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