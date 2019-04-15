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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hayaldi gerçek oldu

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Hayaldi gerçek oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ kapsamında kurulacak olan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun sektöre katkı sağlayacağını belirterek, “BDDK kurulduğundan beri bunu bekliyorduk. 20 yıllık hayal gerçek oldu” dedi.

TÜRKİYE Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Can Akın Çağlar, kurulması planlanan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun, sigorta sektörünü büyüteceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ programı çerçevesinde sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik önemli değişiklikler öngörülüyor. BES yeniden yapılandırılırken, kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak ve Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SDDK) kurularak sektörün izlenmesi, denetlenmesi yakından takip edilecek.

YILLARDIR BEKLİYORDUK

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sigortacılık ve BES’te yeni yol haritası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlar, SDDK için, “20 yıllık hayal gerçek oldu” dedi. Bankacılığın 2001’de yaşadığı sıkıntılar sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kurulduğunu ve bugün bankacılık sektörünün başarılı yönetilmesini sağladığını belirten Çağlar, “Sigortacılık ise Hazine’nin içinde kalmıştı. O gündür bu gündür hep hayalimiz SDDK’nın kurulmasıydı. Hükümete teşekkür ediyoruz çünkü biz yıllardır bunu bekliyorduk. Yeni yapı sayesinde mevzuatsal düzenlemeler çok daha çabuk çıkacak, piyasaların beklentisi ve ihtiyaçlarının giderilmesinde çok daha vizyonel hareke edilecek” dedi.

Can Akın Çağlar, SDDK’nın yapısı düzenlenirken, BDDK’nın ilk kurulduğu tarihteki gibi idari ve mali özerkliğinin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “BDDK’nın kaynakları kamudan sağlanmıyor, bankaların bilançolarından kesilen belli bir yüzdelerle bu kaynak oluşuyor. SDDK’nın da muhtemelen öyle olacaktır; sigorta şirketlerinin bilançolarının belli bir yüzdesi aktarılacaktır. Buralarda çalışanları sıradan devlet memuru gözüyle görmemek lazım. Bunların finansal imkanlarını iyi düzeyde tutmak lazım, yurtdışındaki araştırma, eğitim, yüksek lisans gibi imkanlarını, ücretlerini kamudan mutlaka ayrıştırmak lazım. Çünkü buralar devletin fidanlığı, buradan yetişen insanlar sektörde çok önemli pozisyona geçiyorlar.”

BES’TE YENİ YOL HARİTASI

Can Akın Çağlar, BES’te yapılacak reformlara da değinerek, 16 yıldır BES’te, 93 milyar fon biriktiğini, bunun 82 milyar lirasını katılımcıların verdiğini, 11 milyarının da devlet katkısı olduğunu söyledi. Sistemde 6.8 milyon kişinin bulunduğunu kaydeden Çağlar, şunları söyledi: “Bunu artırabilmek, bir ölçüde gönüllülükten zorunluluğa getirmek için 2017’de otomatik katılım sistemini başlattık. Burada da 2 yılda 5.4 milyar lira para birikti. 15 milyon çalışanı biz sisteme aldık ama yüzde 63’ü ayrıldı, 5.5 milyon kişi sistemde kaldı. Bu da bizde sürdürülebilirlik bakımından soru işaretleri yarattı. Dünya örneklerini taradığımızda işveren katkısı olması halinde daha fazla kişinin sistem içinde kaldığını gördük ve bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaştı. Reforma baktığımızda otomatik katılım, tamamlayıcı emekliliğe evrildi ve zorunlu hale getirildi. Bu sayede sistem kalıcı olacak ve süreklilik sağlanacak.”

450 MİLYAR LİRALIK BES FONU

CAN Akın Çağlar, Avrupa Birliğinde, BES fonlarının Gayrı Sahi Milli Hasıla’ya oranını yüzde 26 olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2.5 olduğunu belirterek, şunları söyledi: “BES’te biriktirdiğimiz toplam kaynak 98 milyar lira. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı gibi BES’te yapılacak reformla 5 yıl içerisinde yüzde 2.5’i, yüzde 10’a çıkartırsak 400-450 milyar liralık tasarrufa ulaşırız. Bu ne demek? Türkiye’de ki toplam mevduatlar 2.1 trilyon lira. Bunun yaklaşık yüzde 20’sini sigortacılık sektörü toplamış ve üretmiş hale gelecek. Bu da Türkiye’nin kırılganlıklarının önündeki en büyük engel olacak. Bizim ürettiğimiz tasarruflar büyümeyi finanse edebilecek büyüklükte değil. O yüzden dışarıdan yabancının parasını alıp getiriyoruz. Bu da bizde kırılganlık oluşturuyor. O nedenle öyle ya da böyle, gerek devletin destekleriyle, gerek biraz zorunlulukla, gerek işveren katkısıyla tasarrufları arttırmamız lazım.”

KIDEM TAZMİNATINA ŞAŞIRMADIK

CAN Akın Çağlar, “Yeni açıklanan programda kıdem tazminatı fonu ile BES’in  entegrasyonun sağlanacak olması sizi şaşırttı mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Şaşırmadık, çünkü bizim önerilerimizin arasında bu da vardı. Otomatik BES’te bu kadar yüksek cayma oranının içerisinde bir bağlayıcılık olması lazım. Kıdem tazminatından dolayı bir katkı sağlanabilir ise çalışanlar bundan kolay vazgeçemezler. Tasarruflarını bozarlarsa belki onu alamayacaklar. Şuanda detayını bilmiyoruz. Ama kıdeme baktığımızda, emekli olduğumuzda, işten ayrıldığımızda alabildiğimiz bir tazminat. Bu konuda yönetsel bir hürriyete sahip değiliz. BES içerisine, tamamlayıcı emeklilik sistemi içerisine gelirse burada kendi fonumuzu yönetebilme imkanımız var. Bunun bizim
sektöre sağlayacağı faydadan çok ekonomiye sağlayacağı katkı çok daha önemlidir.”

 

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