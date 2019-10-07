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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hayal gücüne 5 milyon TL

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Hayal gücüne 5 milyon TL

Sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuk ve gençlere odaklanma kararı alan QNB Finansbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Çocukları geleceğe hazırlama misyonuyla yıllık 5 milyon TL bütçe ayırdığımız matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projemizde 500 bin çocuğun hayatına dokunduk” dedi.

QNB Finansbank, 2015 yılında hayata geçirdiği çocuk ve genç odaklı ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında bugüne kadar 500 bine yakın çocuğun hayatına dokundu. Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiren QNB Finansbank, son olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte ‘Hayallerin Gücü Adına’ projesini başlattı. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, çocuklara yönelik projeler için yıllık 5 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirterek, “Çocuk ve gençlere yönelik projelerde genelde burs verilmesi yolu tercih ediliyor. Biz bunun yerine çocukları geleceğe hazırlayacak, eğitimlerine destek verecek bir yol izlemek istedik. Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle çocuklarımızın geleceğine giden yollarda onlarla yürümek için bu yola çıktık. Bugüne kadar 480 binden fazla çocuğumuza kodlama, matematik, müzik, kültür ve sanat alanlarında farklı projeler ile ulaştık. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2019 yılı sonunda 500 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

2500 GÖNÜLLÜ FİNANSÇI

Hayallerin Gücü Adına projesi kapsamında İzmir Buca Karacaağaç Köyü Türk Kadın Konseyi İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen şenliğe katılan Aras, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ile birlikte eğitime katılan çocukların hayal dünyalarında kurguladıkları hikâyeleri dinledi. Şenlik sonrasında basın mensupları ile bir araya gelen Aras, “2015’ten bu yana 2500 gönüllü finansçımızın da katılımı sanattan, kod eğitimine, matematikten hikâye anlatıcılığına kadar birçok alanda çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk” diye konuştu.

TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ise gençlerin gönüllü olarak topluma katkı sağlamaları için Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak 17 yıldır Türkiye’nin tüm şehirlerinde çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda gençlerin dönüştürücü gücüne inanan kurumlarımızla da iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. QNB Finansbank ile geçen yıldan beri devam eden ve hem Toplum Gönüllüsü gençlere, hem de gençler üzerinden çocuklara kendi gelişimleri için büyük bir katkı sunan projemizin ulaştığı başarı bizleri çok heyecanlandırıyor. Projenin başladığı 2018 yılından bu yana İstanbul, İzmir, Samsun, Van, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Balıkesir, Muğla ve Mersin olmak üzere toplam 10 il ziyaret edildi. Bu illerde bulunan köy okullarında okuyan 1500 çocuğa ulaşıldı. Projenin yeni döneminde; İstanbul, Antep, Sivas ve Ankara’da bulunan okullarda 1200 çocuğa daha ulaşmanın yanı sıra üç farklı ilde daha gerçekleştirilecek ‘Masal Günleri’ etkinliği ile 300 çocuğa doğrudan ulaşılması planlanıyor.”

1500 ÇOCUK HAYALLERİNİ HİKÂYEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Proje kapsamında İzmir Buca Karacaağaç Köyü Türk Kadın Konseyi İlk ve Ortaokulu’nda eğitim alan çocuklar, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ve Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan’ın katıldığı şenlikte hayal dünyalarında kurguladıkları hikâyeleri sahnede anlattılar.

CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARA OYUN PARKLARI KURACAK

QNB Finansbank’ın her yıl çalışanlardan gelen önerileri değerlendirip bunlardan 3’ünü proje olarak hayata geçirdiğini kaydeden Ömer Aras, “Bu çalışanlarımız için de büyük bir motivasyon kaynağı. Örneğin son olarak bir çalışanımızdan cezaevlerindeki çocuklara oyun parkı kurulması konusunda bir öneri geldi. Şimdi bu öneriyi hayata geçirecek bir proje başlatıyoruz. Gelecek yılın projesi bu konuda olacak. Türkiye genelindeki cezaevlerinde anneleri ile kalan çocuklara yönelik oyun parkları kuracağız” dedi.

TORUNLARIMA MASAL ANLATIYORUM

HAYALLERİN Gücü Adına projesinin kendisine de katkısı olduğunu söyleyen Ömer Aras, “İki torunum var. Bu proje başladıktan sonra torunlarıma hiç masal anlatmadığımı farkettim ve masal anlatmaya başladım. Şimdi torunlarım her gördüklerinde benden masal anlatmamı istiyorlar. Bundan memnun oluyorum. Tabi ben de masal anlatırken hayat dersleri alacakları mesajlar vermeyi ihmal etmiyorum” diye konuştu.

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