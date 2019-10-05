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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

HAVELSAN uzaktan Pardus yönetimini "LİMAN" ile çözdü

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HAVELSAN uzaktan Pardus yönetimini "LİMAN" ile çözdü

HAVELSAN, kurumlarda Pardus işletim sistemlerini uzaktan yönetebilmek için LİMAN isimli "Merkezi Yönetim Sistemi" geliştirdi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an geliştirdiğimiz ürünün adı LİMAN. Kurumlarda Pardus dönüşümünde karşımıza çıkan en büyük engel bu sistemleri uzaktan yönetememekti. İlgili yazılım bu sorunu çözmek için geliştirildi. Bu sayede Pardus, sistemlere sadece görev göndermede değil, problem çözme odaklı işletme politikası oluşturma işlemlerinde de kullanılabilecek.” dedi.

Atalay, bu yazılım sayesinde açık kaynak işletim sistemi Pardus'un yanında Microsoft gibi işletim sistemlerini de uzaktan yönetebilir hale geldiklerini söyledi. Atalay, kullanıcıların artık herhangi bir betik (bir tür kod) yazmasına ihtiyaç duymadan, LİMAN sayesinde, uçtan uca sistemleri yönetebildiklerini aktardı.

Söz konusu projeye çok önemli bir askeri kurumun ihtiyacını karşılamak için başladıklarını anlatan Atalay, Pardus dönüşümü için sahaya çıktıklarında, bu dönüşümün gittikleri tüm kurumların ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Pardus yaygınlaştırmasının yapıldığı şirket ve kurumlarda, bu sistemleri kontrol etmek için çeşitli komutların çalıştırılması gerektiğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Açık kaynak işletim sistemlerini yönetmek, platform bağımlı sistem yönetim araçlarından farklı. Uzaktan yönetmek için komut çalıştırmanız ve betik yazmanız gerekiyor. Görüyoruz ki kurumlarda bu anlamda yetişmiş personel bulmak çok zor. Bu da dikkate alınması gereken çok önemli bir husus. Yetkin personel olmadığı için, biz burada sistem yöneticilerinin işlerini kolaylaştırabilecekleri bir program ürettik. Bu program uçtan uca Pardus sistemlerinizi hatta hangi sisteminiz varsa onu yönetmenizi sağlıyor."

"TALEP PATLAMASI YAŞIYORUZ"

Ürünün yaklaşık bir yılda geliştirildiğini aktaran Atalay, "Şu anda iki kurumla sözleşme, 4 kurumla da proje aşamasındayız ve bu kurumların kullanıcı sayıları ortalama 500’ün üzerinde. Şu an açıkçası bir talep patlaması yaşıyoruz. Kurumların açık kaynaktaki en büyük problemini ortadan kaldırıyoruz." bilgisini paylaştı.
Geliştirilen yazılımın iki sürümünün olduğunu anlatan Atalay, bunlardan birisinin kurumsal kullanım odaklı olmayan açık kaynak kodlu sunulacağını, diğer sürümünün ise kurumsal kullanım amacıyla geliştirildiğini vurguladı. Atalay, "Küresel anlamda da talep gördüğü anda yazılım satışa hazır bir durumda olacak. Burada ulaşmak istediğimiz hedef, her yerli işletim sistemi ve yerli sunucuyla bütün kurumlarımızın uçtan uca dönüşümünü yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, HAVELSAN olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı Açık Kaynak Platformu’na büyük destek verdiklerini de belirterek, "Açık kaynak teknolojilerine yönelik bir laboratuvar kurduk ve çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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