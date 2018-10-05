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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Havayolunda yolcu sayısı 9 ayda 164 milyona yaklaştı

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Havayolunda yolcu sayısı 9 ayda 164 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde yılın 9 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 163 milyon 987 bin 652'ye yükseldi. Söz konusu dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) yüzde 6,7 artışla 1 milyon 551 bin 749 oldu.

Türkiye genelinde yılın 9 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 163 milyon 987 bin 652'ye çıktı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 9 oldu.

Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin 51 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte yüzde 2,6 artarak 190 bin 873'e ulaştı.

Eylülde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin 47, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin 477 oldu.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 20 milyon 785 bin 281 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, eylül ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 2,5 azalarak 90 bin 335 ton, dış hatlarda yüzde 11 artışla 292 bin 224 ton, toplamda ise yüzde 7,4 artışla 382 bin 559 tona ulaştı.

İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANLARINDA HAREKETLİLİK SÜRDÜ

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, eylülde geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 azalışla 1 milyon 719 bin 594, dış hatta ise yüzde 3 artışla 4 milyon 414 bin 781 olmak üzere toplamda yüzde 1 artışla 6 milyon 134 bin 375 olarak kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği ise geçen ay, 2017'nin aynı ayına göre iç hatta yüzde 3 artışla 1 milyon 992 bin 563, dış hatta ise yüzde 7 artışla 1 milyon 83 bin 797 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla 3 milyon 76 bin 360'a yükseldi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında eylül ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısında büyük artış yaşandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu trafiği, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 371 bin 826 olarak gerçekleşti. Gazipaşa Alanya Havalimanı dış hat yolcu trafiği söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 98 bin 539 oldu.

Antalya Havalimanı dış hat yolcu trafiği de eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 3 milyon 665 bin 837 olarak kayıtlara geçti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı dış hat yolcu trafiği eylülde 2017'nin aynı ayına göre yüzde 58 artışla 261 bin 543, Dalaman Havalimanı dış hat yolcu trafiği de yüzde 22'lik artışla 493 bin 668 olarak gerçekleşti.

Eylül sonu gerçekleşmelerine göre ise 9 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 551 bin 749, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 11,4 artışla 163 milyon 987 bin 652, yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise yüzde 10,2 artışla 2 milyon 909 bin 660 tona ulaştı.

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