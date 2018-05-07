Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60 milyonu aştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHavayolu yolcu sayısı 4 ayda 60 milyonu aştı
GeriEkonomi Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60 milyonu aştı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
07.05.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60 milyonu aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havayolu yolcu sayısı 4 ayda 60 milyonu aştı

Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 60 milyon 111 bin 990 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 6,4 artışla 78 bin 896, dış hatlarda ise yüzde 8,6 artışla 48 bin 60 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 14,2 artarak 37 bin 34'e ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8,7 yükselerek 163 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

Nisanda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,3 artışla 9 milyon 904 bin 796, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 16,7 artışla 7 milyon 31 bin 266 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 16 milyon 953 bin 309 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde ise Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 18,5 artışla 37 milyon 452 bin 85, dış hat yolcu trafiği yüzde 22,1 yükselerek 22 milyon 605 bin 138'e ulaştı. Böylece Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 60 milyon 111 bin 990 olarak kaydedildi.

YÜK TRAFİĞİ

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği nisan ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 9,9 artışla 72 bin 760 tona, dış hatlarda yüzde 11,9 yükselişle 229 bin 572 tona, toplamda ise yüzde 11,4 artarak 302 bin 332 tona ulaştı.

Havalimanları yük trafiği, yılın ilk 4 ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 14,8 artışla 280 bin 188 tonu, dış hatlarda yüzde 18,2 artışla 803 bin 539 tonu, toplamda ise yüzde 17,3 artışla 1 milyon 83 bin 727 tonu buldu.

Nisanda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 687 bin 457, dış hatta ise yüzde 14 artışla 4 milyon 291 bin 134 olmak üzere, toplamda yüzde 11 artarak 5 milyon 978 bin 591 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 919 bin 536, dış hatta ise yüzde 13 artışla 965 bin 692 olmak üzere, toplamda yüzde 12 artışla 2 milyon 885 bin 228'e ulaştı.

Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam ediyor. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği nisanda, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 30 artışla 1 milyon 315 bin 520, dış hatta ise yüzde 25 artışla 177 bin 214 olmak üzere toplamda yüzde 29 artışla 1 milyon 492 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Nestle Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

Doğan Medya’nın Demirören’e satışına Rekabet Kurumu onay verdi

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?