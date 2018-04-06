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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Havayolu yolcu sayısı 3 ayda 43 milyonu geçti

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Havayolu yolcu sayısı 3 ayda 43 milyonu geçti

Türkiye geneli havalimanlarında mart sonu itibarıyla hizmet verilen toplam yolcu trafiği, direkt transit dahil yüzde 21,5 artışla 43 milyon 122 bin 973'e yükseldi. Söz konusu dönemde toplam uçak trafiği de üst geçişler dahil yüzde 10 artışla 424 bin 436'ya, yük trafiği ise yüzde 21,9 artışla 781 bin 140 tona ulaştı.

Türkiye geneli havalimanlarında yılın ilk çeyreğinde hizmet verilen toplam yolcu trafiği, direkt transit dahil yüzde 21,5 artışla 43 milyon 122 bin 973 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay iç hat yolcu trafiğinde yüzde 16,1, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 23,7'lik artış oldu.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, martta geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 5,7 artışla 74 bin 867'ye, dış hatlarda ise yüzde 10 artışla 41 bin 182'ye yükseldi. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 17,2 artışla 35 bin 997 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 9,4 artışla 152 bin 46'ya ulaştı.

Söz konusu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 16,1 artışla 9 milyon 541 bin 413, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 23,7 artışla 5 milyon 746 bin 883 oldu.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18,6 artışla 15 milyon 305 bin 828 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, mart ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13 artışla 66 bin 275 tona, dış hatlarda yüzde 22,1 artışla 216 bin 27 tona, toplamda ise yüzde 19,8 artışla 282 bin 302 tona ulaştı.

EN ÖNEMLİ KATKI İSTANBUL VE ANKARA'DAN

Geçen ay yolcu sayısındaki artışa en büyük katkıyı İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, martta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 583 bin 950, dış hatta ise yüzde 23 artışla 3 milyon 972 bin 751 olmak üzere, toplamda yüzde 17 artışla 5 milyon 556 bin 701 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği de martta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 15 artışla 1 milyon 841 bin 640, dış hatta ise yüzde 16 artışla 887 bin 724 olmak üzere, toplamda yüzde 15 artışla 2 milyon 729 bin 364 olarak gerçekleşti.

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği ise martta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 39 artışla 1 milyon 347 bin 630, dış hatta ise yüzde 25 artışla 163 bin 946 olmak üzere, toplamda yüzde 37 artışla 1 milyon 511 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

TURİZM MERKEZLERİNDE BAHAR HAREKETLİLİĞİ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit havalimanlarının mart ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısında hızlı artış oldu.

Martta geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcularının sayısı yüzde 23 artışla 133 bin 453, Antalya Havalimanı'nda yüzde 48 artışla 377 bin 79, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda yüzde 3 bin 201 artışla 5 bin 645, Muğla Dalaman Havalimanı'nda yüzde 136 artışla 12 bin 739, Milas Bodrum Havalimanı'nda yüzde 825 artışla 4 bin 413 ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yüzde 100 artışla bin 888 olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğindeki gerçekleşmelere göre, hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişler dahil yüzde 10 artışla 424 bin 436, yolcu trafiği direkt transit dahil yüzde 21,5 artışla 43 milyon 122 bin 973, yük (kargo,posta ve bagaj) trafiği ise yüzde 21,9 artışla 781 bin 140 tona ulaştı.

 

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