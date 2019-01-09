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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan-DHA
09.01.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Havayollarına sömestr dopingi, birçok seferde yer kalmadı

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Havayollarına sömestr dopingi, birçok seferde yer kalmadı

Okulların 9 gün sonra sömestr tatiline girecek olmasıyla birlikte çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aileleri de kara ve hava yolu ile seyahate çıkacak. Okullarda karnelerin verileceği Cuma günü ve ertesi gün, sömestr tatilcilerinden gelen büyük talep ile, birçok yurt içi uçak seferinde yer kalmadı.

HAVAYOLU şirketlerinin doluluk oranlarında önemli artışlar yaşanırken özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile İstanbul arasındaki birçok aktarmasız uçuşta bilet fiyatları yoğun talepler nedeniyle tek yönde tavan ücret olan 352 liraya çıktı. Yurt içi ve yurt dışı turlarına ilgi arttı. Yurt dışı turlarında yüzde 30 artış yaşanırken Tura Turizmin Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizmin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, "Sömestr tatili için en çok sıcak ülkeler tercih edildi. Karayipler, Bahamalar, Brezilya, Arjantin, Tayland, Kamboçya, Güney Amerika turları en çok sattığımız turlar arasında yer aldı dedi.

UCUZ BİLET VE YER BULMAK ZORLAŞTI
Sömestr tatilinde çok sayıda vatandaş yollara düşecek.Tatilciler yurdun dört bir yanına kara ve havayolu ile cuma gününden itibaren seyahate başlayacak. İstanbul Otogarı’ndan sömestr tatilinin başlayacağı gün otobüs giriş-çıkışların da artışlar yaşanacak. Hazırlaklara başlayan sömestr tatilcileri, uçak ve otobüs biletlerine akın ederken ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı. 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak.

HAVAYOLLARI YOĞUN TALEPLER ALIYOR
İkinci yarıyıl 4 Şubat’ta başlayacak. Bir milyonu aşkın öğretmen de sömestr tatiline çıkacak. Karnelerin verileceği 18 Ocak Cuma gününden itibaren çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aileleri de seyahate çıkacak. Cuma ve Cumartesi günü öğrenci ve öğretmenlerden memleketlerine uçacak olanların sayısında önemli artışlar yaşanacak. Bunun yanı sıra okulların tatile girmesini fırsat bilenler tatil için yurt içi ve yurt dışına uçuş yapacak. Havayolu şirketleri de sömestr tatili dönemi uçuşları için yoğun talepler alıyor.

BAZI UÇUŞLARDA YER KALMADI
Havayolu şirketlerinin özellikle Cuma ve Cumartesi günü seferlerinde yolcu sayılarında ve doluluk oranlarında da önemli artışlar yaşanıyor. Yurt içinde bazı uçuşlar da yer kalmadı. Bunun yanı sıra birçok uçuş noktasında bazı sefer saatleri doldu. Uçuş için rezervasyon yaptırmak isteyenler "dolu" uyarısıyla karşılaşırken, ücretler de yoğun talepler nedeniyle aktarmasız uçuşlar da 352 liraya çıktı. Tur şirketleri tatil için vatandaşlara farklı seçenekler sunarken, Diyanet İşleri Başkanlığı yarıyıl tatilinde öğrenci, öğretmen ve ailelerini kapsayan umre programı düzenledi.

YURT DIŞINI TERCİH EDENLERİN SAYISI YÜZDE 30 ARTTI
Bu yıl sömestr tatilcileri arasında Uzak Doğu, Güney Amerika ve Amerika seyahatlerini tercih edenlerin sayısında artışlar yaşandı. Geçen yıla oranlar 2019da sömestr tatili için yurt dışı turları alanların sayısının yüzde 30 artığını dile getiren Ayşin Arca, tatilcilerin iki gün Kartalkayada 6 bin lira harcamak yerine, bir hafta Bahama Adaları ve Karayipler turunu 5 bin 900 liraya almayı tercih ettiklerini söyledi ve ekledi:

Artık seyahat severler yurt içinde çok fazla para harcamak istemiyor. Aynı paraya hatta neredeyse yarı fiyatına yurt dışına gidip dışarıda gezmek istiyorlar. Bunu rakamlar da açıkça gösteriyor. Geçen sene sömestr tatili için yurt dışını tercih edenlerin sayısı bu yıl yüzde 30 artış gösterdi. Sömestr tatili için en çok sıcak ülkeler tercih edildi. Karayipler, Bahamalar, Brezilya, Arjantin, Tayland, Kamboçya, Güney Amerika turları en çok sattığımız turlar arasında yer aldı.

"TURLARI TL’YE ÇEVİRDİK"
Özellikle son dönemde turları TLye çevirdiklerinin altını çizen Arca, Bu sayede de tüketiciler artık yurt içi ve yurt dışı turları kıyaslayabiliyor. Önceden Euro ile fiyatlar olduğu için hem daha pahalıydı hem de insanlar TL ve Euroyu karşılaştırmakta zorlanıyordu. Tüketici artık yurtiçindeki otellerle yurtdışındaki otel+uçağın neredeyse yurtiçindeki bir hafta otel konaklamasının yarı fiyatına geldiğini net olarak tüketici görüyor diye konuştu.

 

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