Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için İstanbul Havalimanı’nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanındaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Havalimanı’nda kapalı ve açık otoparklar ücretleri nedeniyle tercih edilmediği için boş kalıyor.



YOLCU KARŞILAMAYA GELENLER YOL KENARLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURUYOR



Havalimanlarında otoparklara park ücretleri ödemek istemeyen yolcu yakınları havalimanı girişlerinde yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul Havalimanı girişinde yakınının çıkışını bekleyen Remzi Çeliktepe, Otoparka fazla para vermemek için yaklaşık yarım saattir girişte bekliyorum, ilk 1 saat ücretsiz olsa çok daha iyi olur dedi.



EDS KAMERALARI YERLEŞTİRİLDİ



Havalimanı giriş ve çıkışlarını bekleyen yolcu yakınlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla direklere ise Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kameraları yerleştirildi. Karşılayacağı yolcusunun uçak iniş saatini havalimanı girişindeki emniyet şeridinde bekleyen araçlara Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile ceza geliyor. Trafik cezalarına ve uyarılara rağmen havalimanı girişlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor.



HAVALİMANLARINA YAKIN OTOPARKLAR TERCİH EDİLİYOR



Ücretler nedeniyle İstanbul’da bulunan havalimanlarının yakınına konumlanan otoparklar uygun fiyatları ile yolcuların ilgisini çekiyor. 24 saati 10 TL olarak hizmet veren otoparklarda ayrıca havalimanlarına 24 saat ücretsiz servis imkanı bulunuyor. Bu özel otoparklar 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilmesi de tercih edilmelerini sağlıyor.



HAVALİMANLARINDA BAGAJ TAŞIMA GÖREVLİLERİNİN TARİFELERİ DE BELLİ OLDU



Öte yandan havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu. İstanbul Havalimanı’nda el bagajları için adeti 11 TL, valiz için adeti 17 TL, kargo bagaj ücreti ise adeti 34 TL olarak belirlendi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Havalimanı-Terminal İşletmecileri arasında düzenlenen Kira-Uygulama-İmtiyaz sözleşmeleri ve eklerinde Bagaj Taşıma Gelirleri adı altında gelir kalemi olmayan İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı Terminalleri’nde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı DHMİ'ye ödenecek.



OTOPARKLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANANLAR



Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami 1 saat süre için otopark parası ödemezken, Engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz olacak.