Havalimanında 5G stajı

Turhan, 5G’de operatörlere verilecek yetkilendirme lisanslarına ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı. 5G’nin gelecekte ulaşım da dahil olmak üzere tüm ekonomik sektörleri yöneteceğini belirten Turhan, operatörlerin 5G’de yerlilik şartı sınırına uymaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: “Pazar nasıl şekillenir, kullanım oranları ne olur, onu görelim. Operatörlerimizin talepleri var bu konuda ama şu anda 5G ile ilgili kullanma yetkilerini vermedik. Altyapımız olgunlaşmalı ve pazar daha da büyümeli. Bunu şimdiden pazarlamaya kalkarsak, turfanda sebze gibi; olmamış sebzeyi piyasaya sürmek doğru değil. Oldurup da turfandayı pazara sürmek lazım. Şimdilik bunun pazarını görme açısından, 2020 yılında deneme olarak İstanbul Havalimanı’nda uygulamaya başlayacağız. İlk etapta esneklik (yerlilik şartı) tanınacak. Bir deneme, bir staj mahiyetinde işlem yapılacak.”

BANKALAR İSTEMİYOR

Bakan Turhan, yönetimi bankaların eline geçen Türk Telekom’da 2026’da sona erecek imtiyaz sözleşmesine ilişkin soru üzerine de şunları söyledi: “Henüz hesabını yapmadık. Bu tür ihalelerde ileriye dönük uzatma konusunda idaremizin menfaati olursa yaparız ama şu anda gözükmüyor. Türk Telekom’u alan firma Oger Telekom ve bütün haklarını bankalar devraldı. Bankalarla buna devam etmemiz mümkün değil. Bankalar bu işi taşımak istemiyor. Mağdur oldular ve mağduriyetlerini gidermeyle ilgili yönetime girdiler. Yönetimde beraber çalışıyoruz. Altın hisse bizde. Burayı alıp tarumar edemezsiniz. Bunu geliştirmek ve dönüştürmek için alacağın kararlarda benim iznimi almak durumundasınız. Bu milli bir şeydir. Biz bunu tamamen satmadık, kullanım hakkını belli bir süreyle size verdik değil mi? İmtiyaz hakları verildi. 2026’dan sonra bu kurumun da bu yönetim süresi içerisindeki düşen itibarını da yükseltmemiz lazım. Öger fazla yatırım yapmadı, kredi borcunu bile ödemedi. Aldı gelirden faydalandı. Kamu kaynağı zararı yok. Biz paramızı aldık, bankalar içinde kamu bankası yok. Belirli bir süreyle işletme hakkını ihale edeceğiz. Biz bunun değerini yükselterek, ihale etmemiz lazım.”

BUNA MÜSAADE ETMEDİK

BAKAN kamuya iş yapan firmaların dövizdeki yükseliş sonrası sözleşmelerinin tasfiyesine yönelik hazırlanan kararnameye ilişkin şunları söyledi: “Kanundan 225 firma yararlandı. Bazılarını şartlı kabul ettik, bazılarını etmedik. Bunu fırsat bilen bazı müteahhitler oldu. Kârlı kalemleri yapmış, zararlı kalemleri kalmış olan işleri tasfiye etmedik. Bazılarına dedik ki ‘şuna kârlı fiyat vermişsin, bunu yapmışsın. Buna kârsız fiyat vermişsin, yarısını yapmışsın, şuna yapılamayacak fiyat vermişsin hiç yapmamışsın, bunun kadar oranında yap öyle tasfiye edelim’ dedik. Kaymağını yemişsin gerisini yapmamışsın. Buna müsade etmedik.”