Havalimanına kademeli taşınılacak
ATATÜRK Havamilanı’nın İstanbul Havalimanı’na 30 Aralık’ta planlanan taşınması ertelenirken, havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda tek seferde yapılacak büyük taşınmadan da vazgeçildi. Mart ayında başlayacak taşınma işlemi, kademeli bir şekilde yürütülecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havayolu şirketlerinden gelen talepler doğrultusunda önceki gün İstanbul Havalimanı’nda taşınma işlemini değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. İstanbul Havalimanı’ndaki toplantıya Bakan Cahit Turhan’ın yanı sıra DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıdan taşınmanın mart ayına ertelenmesi kararı çıktı.
TEK SEFERDE SORUN
Toplantıda, hem bakanlık yetkilileri, hem de havayolu şirketi yetkilileri, hava koşullarının taşınmayı olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu. Havayolu şirketleri yetkilileri, tek seferde yapılacak taşınma işleminin teknik sistemlerle ilgili aksamalara da yol açabileceğini, bu yüzden taşınmanın kademeli bir şekilde yürütülmesini istediler. Turhan, taşınma işleminin marta ertelenmesi taleplerini kabul ederken, kademeli taşınma süreci için planlama talimat verdi.
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