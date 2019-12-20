Havalimanına günlük alışveriş turu

Unifree’nin tek bir mağaza ile 1975’te başladıkları serüvenin 140 bin metrekarelik alada 8 ülkede 22 farklı havalimanında, 1 sınır kapısında hizmet verdiklerini ifade eden Şenher, “Yaklaşık 56 bin metrekarelik perakende alanımız, 102 tanesi alt işletme olmak üzere 133 mağazamız, alt işletmelerle birlikte 4 bin çalışanımızla yaklaşık 1.2 milyar TL yatırım ile 1500 marka ve 50 bin referans ürünle müşterilere hizmet veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar 7 milyon müşterimize hizmet vermiş olacağız. 2020 yılı için de 10 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz. 2020 yılında ciro hedefimiz 2018’e göre yüzde 75 arttırmak ve 900 milyon Euro’ya ulaşmak” dedi. Günübirlik alışveriş yapmak için İstanbul’a gelenlerin olduğunu dile getiren Şenher, “Orta Doğu’dan sabah uçağıyla gelip THY veya İGA’nın lounge’larını kullanıp, daha sonra bizden alışveriş yapan müşterilerimiz var. Sadece İstanbul Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış alanımızdan alışveriş yapmak için İstanbul’a gelen Ortadoğulular var. Bunun mart ayından sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Toplama bakıldığında da İstanbul Havalimanına gelen yolcuların yüzde 23-24’ünün alışveriş yaptığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

ÇİNLİLER ÖNDE

Mağazalarda en güçlü satış kategorisinin parfüm, kozmetik, cilt bakımı ürünleri olduğunu belirten Şenher, “Günde yaklaşık 3 ton yerli gıda satılıyor. Pişmaniye, lokum, tarhana, baklava ve Türk gıdalarına ilgi yüksek oluyor. Satışlarımızın yüzde 75’i yabancı yolculara yapılıyor. Satışların yüzde 82’si gidiş katında gerçekleşiyor. Böylelikle yurtdışına Türk ürünlerinin ciddi bir satışı oluyor ve ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. İkinci en güçlü kategori ürünleri ise aksesuar ve tekstil. Üçüncü grupta da yerli ürünler, gıda ve çikolatanın bulunuyor. En çok satış yaptığımız müşteriler Çin, Rusya, Almanya, Ukrayna, İran, Irak, Amerika, Fransa, İngiltere ve diğer Ortadoğu ülkeleri olarak sıralanıyor. Kişi başı harcamalarda Çinli vatandaşlar, Türkler’e göre 2 katı harcama yapıyor. Çinliler’i sırasıyla Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İranlılar, Iraklılar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve diğer Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları takip ediyor” dedi.

‘PARFÜM FİYATLARINA BİZ DE BAKIYORUZ’

YÜKSEK döviz kurları nedeniyle özellikle parfüm gibi ürünlerin dışarıdaki mağazalarda daha uygun fiyatlara bulunabildiğini, bu durumun neden kaynaklandığını sorduğumuz Şenher, şunları söyledi: “İnternet sitesindeki uygun fiyatlı bir parfümü ben de almak istedim. 6 tane sipariş ettim, veremediler. Çünkü son kalan bir ürün oluyor ve onun fiyatını çok düşürebiliyorlar.” Havalimanındaki kiralarla ilgili olarak da Şenher, “Alt işletme kiraları dünya standartlarıyla uyumlu. Şu anda içerde mağazası olan firmalardan ikinci veya üçüncü mağazasını açmak için talep geliyor. 27 firma sırada bekliyor ve şu anda çıkmak isteyen kimse yok” dedi.