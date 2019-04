Havalimanı taksilerine son teknoloji uygulama

İstanbul Havalimanı'nda açıldığı günden bu yana yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklenerek, yolculara Türkçe, Arapça ve İngilizce “Hoş geldiniz. Nereye gitmek istiyorsunuz“ diye soracak bir uygulama hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ve İGA Yönetimi işbirliği ile hazırlanan uygulama taksilere takılmaya başlandı.



İstanbul Havalimanı’nda görev yapan 660 ticari taksiye takılacak yeni uygulama ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çekmek için çalışmalar start aldı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ve İGA Yönetimi işbirliği ile hazırlanan proje ile yolculara Türkçe, Arapça ve İngilizce “Hoş geldiniz. Nereye gitmek istiyorsunuz“ diye soracak bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamanın araçlara montajına başlandı. İstanbul Havalimanı’nda bulunan tüm taksilere ücretsiz olarak yaklaşık 1 veya 1,5 ay içerisinde takılması planlanan uygulama, bütün araçlara takıldıktan sonra devreye girecek.



UYGULAMA SAYESİNDE TAKSİLER YOLCU ALABİLECEK



İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ve İGA Yönetiminin ortak yaptığı uygulama hizmete girince sadece yolculara değil taksicilere de büyük kolaylık sağlayacak. Yolcular telefonlarına indirdikleri bu uygulama ile İstanbul’un her hangi bir yerinden Havalimanı taksilerine ulaşabilecek. Yeni uygulama hakkında bilgi veren İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can, Yeni uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile entegre edildiğini söyledi.

“Yolcu araca bindiğinden ininceye kadar bu sistemle çağrı merkezinden takip edilecek”



Bu uygulamanın taksicilere ve yolculara büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Can, ”Araçlarda kamera da var. Yolcularımızın bu uygulamayı cep telefonuna indirmesi gerekiyor. Bu uygulama şehir içinden havalimanına da yolcu verebilecek. Yolcu eğer bizi tercih ediyorsa havalimanı taksisini yani en yakın havalimanı arabasını bulabilecek. Örneğin Levent’te ise ona en yakın havalimanı arabasını yollayacak. O da Levent’ten havalimanına yolcuyu getirebilecek. Bu uygulama için aplikasyon indirmeleri gerekiyor cep telefonlarına. O telefondan yolcu bunları tercih edebilecek. Şöyle olacak bu sistem arabaya bindiğinden ininceye kadar bu sistem bizim buradaki çağrı merkezinden takip edilebilecek. Hem de Belediye takip edebilecek. Hatta yolcu ve şoförümüz güvenli bir şekilde bu yolculuğu yapabilecekler” dedi.



“BU SİSTEM YOLCUYA NEREYE GİTMEK İSTEDİĞİNİ FARKLI DİLLERDE SORACAK”



Uygulama yolcuya Türkçe Arapça ve İngilizce nereye gitmek istiyorsunuz diye soracak. Havalimanı taksilerinde kullanılacak uygulamanın şu an Türkiye’de kullanılan en gelişmiş sistem olduğunu söyleyen Can, ”Bu cihazlar şu anda ülkemizde ilk kez kullanılan son teknoloji cihazlar. Şoför arkadaşımız ilk önce ehliyetini taksimetreye okutacak ve sistem bu arkadaşı tanımlayacak. Yolcu arabaya bindiği zaman kendisine İngilizce, Türkçe ve Arapça hoş geldiniz ve nereye gitmek istediğini soracak. Örneğin Levent’e gitmek istiyorum dedi yolcu. Cihaz Levent’e 3 tane yol var veya 2 tane yol var diyecek cihaz. Birisi 40 dakikada gider 60 lira yazar birisi 55 dakikada gider 75 lira yazar, biriside 65 dakikada gider 150 lira yazar gibi. Bunları yolcuya cihaz söyleyecek. Yani kaç kilometreye kaç liraya gideceğini yolcu bilecek arabaya bindiği zaman. Arkada tuşlar var. İki tane ekran var. Bir tanede önde var. Yolcu seçecek. Levent’e gitmek istiyorum diyecek şu yoldan. Şu kadar para vereceğini yolcu bilecek. Yolcu tuşladığı zaman öndeki ekranda da şoför arkadaşımız bunu görecek ve o yoldan gidecek. Daha sonra bu cihazların içinde ki ekranlarda Havalimanı’nı tanıtıcı İstanbul’u tanıtıcı, Türkiye’yi tanıtıcı reklam filmleri oynayacak” diye konuştu.



“YOLCULUĞU BİTTİĞİ SIRADA YOLCU ŞOFÖRE PUAN VERECEK”



Cihazların İBB’den de takip edileceğini kaydeden Can, ”Yolculuğu bittiği sırada yolcu şoför arkadaşımıza puan verecek. Ama o puanı şoför arkadaşımız görmeyecek. Biz göreceğiz ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi görecek. Zaten taktığımız bu cihazların bir ucu da İBB ile entegre edilmiş durumda. Onlarda bu cihazlardan yolculuğun nasıl geçtiğini takip edip ve görebilecekler. Yolcu indiğinde şoför arkadaşımıza puan verecek bizde o puanlara göre şoför arkadaşımızı ayın şoförü yılın şoförü diye ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.



“BU SİSTEMDEN MEMNUNUZ”



10 yıldır havalimanı taksisinde şoför olarak çalışan Metin Gemici, “10 yıldır havalimanında taksi şoförlüğü yapıyorum. Bu sistemden memnunuz. Kameranın olması, yolcunun gideceği yeri daha iyi bilmesi ve öğrenmesi. Kamera sisteminin olması bizim için çok iyi oldu. Güvencesi var daha iyi oldu. Yolcu kendini güvencede hissediyor. Bizde daha iyi hizmet ettiğimizi hissediyoruz. Memnunuz yanı bükün araçlarda kamera olmasını istiyoruz” dedi.

