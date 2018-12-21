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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

Havalimanı mesai saatleri dışında açma ve uzatma ücreti belli oldu

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Havalimanı mesai saatleri dışında açma ve uzatma ücreti belli oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarının uçuş operasyonları için açık olduğu çalışma gün ve saatleri dışında, çalışma saatinin uzatılması ya da havalimanın açılmasına ilişkin 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu. Buna göre dış hat uçuşlarında hava araçlarından 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL ücret alınacak.

Havalimanı Çalışma Saatinin Uzatılması ücreti; DHMİ web sitesinde ilan edilen operasyon çalışma gün ve saatleri dışında; rötar, ek sefer veya inilmese dahi yedek havalimanı olarak açılmasının istenmesi durumunda, çalışma saatinin uzatılmasını isteyen veya bu uzatmadan yararlanan her hava taşıyıcısından, konma ve konaklama tarifesindeki ücretlere ilaveten alınıyor. Gerçekleşen uçuş için; hava aracının iniş veya kalkışının tek yönünde havalimanının kapalı olması durumunda tarifede belirlenen ücret alınacak.

Buna göre dış hat uçuşlarında 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL belirlendi. Hava aracının iniş ve kalkışının her ikisinde de havalimanının kapalı olması durumunda tarifede ücret yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettiriliyor. Hava aracının inişi ile kalkışı arasındaki sürenin 3 saatten fazla olması ve bu süre boyunca havalimanının kapalı olması durumunda tarifedeki ücret yüzde 150 zamlı olarak uygulanır.

Uzatma talebini iptal edip açılış saatinden sonra bildirirse yüzde 100 zamlı alınacak

Havalimanının kapalı olduğu saatler için planlanan / bildirilen iniş / kalkışların havalimanının açık olduğu saatlerde gerçekleşmesi halinde tarifedeki ücret alınır. Planlanan, bildirilen ile gerçekleşen uçuş zamanı arasında farklılık olması durumunda, aşan her bir saat için ücretin yüzde 10u ilaveten alınır. Aşan sürelerin hesaplanmasında bir saat ve altındaki süreler bir saat olarak alınır.Havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin iptal talebinin, açılış saatinden sonra bildirilmesi durumunda, havalimanı çalışma ücreti yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettirilir. Havalimanına geliş ya da gidiş havalimanından birisi yurt dışı olan hava aracından, Dış Hat Havalimanı Çalışma Saatinin Uzatılması ücreti alınır. Uzatmayı isteyen hava taşıyıcısına ait birden fazla hava aracının havalimanı çalışma saatinin uzatılmasından yararlanması durumunda, talep edilen uzatma süresi içinde bulunması kaydıyla, tek ücret alınır.

DHMİ: Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz:

"Arama ve kurtarma, doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

"Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

"Ülkemize askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,

"Ülkemiz kamu kurum / kuruluşlarına ait hava araçlarına,

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarına,

"Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına,

"Resmi makamların isteği üzerine veya teknik nedenlerle kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına,

"Meteorolojik nedenlerle veya havalimanı sistemlerinde / hizmetlerindeki aksaklıktan dolayı; kalkış yapamayan (uçuş engelinin olduğu süreyle sınırlı) veya kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına,

"Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına,

"Güvenlik, gümrük, resmi makamların sürdürdüğü işlemler nedeniyle gecikme veya aksaklıklarından kaynaklanacak sürelerde tarife uygulanmayacak."

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