Havada şov başladı
HAVACILIK sektöründe yurtdışından ve yurtiçinden birçok firmayı Antalya’da buluşturan Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Oleg Bacharov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.
Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, “Türkiye’nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısı önemli ölçüde değişmeye başladı. Türkiye’de böyle bir airshow gerçekleşmesi, havacılığa verilen önemi ve havacılık sektörünün ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Türk Hava Yolları’nın etkileyici gelişimi yanında sivil alanın dışındaki projeler F16 modernizasyonu, A400M programındaki katkımız, F35 programına ortak ülke olarak katılımımız, Göktürk-1, Göktürk-2 gibi uydu projelerimiz, ATAK helikopteri, Genel Maksat Helikopteri gibi projelerimiz, eğitim uçağı, jet uçağı, savaş uçağı projelerimizi alt alta koyduğumuzda, çeşitli, uydu, roket, füze fırlatma sistemlerimizin de proje halinde olduğunu düşündüğümüzde Türkiye, havacılıkta önemli bir çıkış yapma niyetinde olan ve bu çıkışın işaretlerini vermiş olan bir ülkedir. Bu airshow da bunun işaret fişeğini oluşturmaktadır” dedi.
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