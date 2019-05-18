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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Havada karada bayram... 9 günlük tatil için ulaştırma sektörü ek seferlere odaklandı

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Havada karada bayram... 9 günlük tatil için ulaştırma sektörü ek seferlere odaklandı

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla uçak biletleri hızla tükenirken, otobüs biletlerinin tamamı satıldı, ek seferler devreye sokuldu. Otobüs firmaları tatil boyunca 10 bin ek sefer düzenlemeyi planlarken, havacılık sektörü de talepler doğrultusunda ek seferler için harekete geçecek.

1 Haziran’da başlayacak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle İstanbul’dan sahil şehirlerine olan otobüs ve uçak biletlerine talep patladı. Bu güzergahta otobüs biletlerinin tamamı tükenirken, uçak biletlerine de talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

TATİL BÖLGELERİ

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını belirtti. Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 29 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, bu döneme ilişkin biletlerin tükendiğini söyledi. Özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş dönüş alınması önerisinde bulunan Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi. Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, “Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz” diye konuştu. Yıldırım, bayram tatilinin hemen arkasından okulların bir hafta daha devam etmesi dolayısıyla dönüşlerin olacağını belirterek, 23 Haziran seçimleri nedeniyle de İstanbul'daki seyahatlerin 3 parça şeklinde olmasının beklendiğini kaydetti.

DÖNÜŞ DAHA RAHAT

9 günlük bayram tatili için havayolu şirketleri de müşterilerini mağdur etmemek için harekete geçti. daha önceki yıllarda olduğu gibi özellikle İstanbul’dan sahil şehirlerine olan talebi yakından takip eden havayolu şirketleri, buralarda dolulukların yüzde 100’e ulaşması durumunda talebe göre ek seferler koyacak. İstanbul-Muğla, İstanbul-Antalya, İstanbul-İzmir gibi güzergahlar en çok talep gören hatlar olarak dikkat çekiyor. Havayolu şirketleri ilk etapta daha çok gidişe odaklanıyor. Çünkü birçok tatilcinin tatilini uzattığı gözleniyor. Dönüş biletleri için de doluluklar ve taleplere göre ek seferler uygulanacak.

KORSAN BİLET UYARISI

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.  Vatandaşların, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, “Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu. “Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın” diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı. Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış söz konusu olmadığına işaret ederek, ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10’luk indirimin bayram tatili gibi dönemlerde uygulanmadığının altını çizdi.

 

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