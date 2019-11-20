Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHavacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek
GeriEkonomi Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

SHGM tarafından web tabanlı hizmete sunulan "SHGM'ye Sor" sistemiyle vatandaşlar, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili soru yöneltebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) faaliyet alanına giren konularla ilgili vatandaşların öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecekleri "SHGM'ye Sor" sistemi hayata geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi İşlem Birimi tarafından hazırlanan "SHGM'ye Sor" sistemi üzerinden vatandaşlar, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecek.

Sistem üzerinden sorularını ileten vatandaşlar, ilgili birimler tarafından hem mevzuat hem de uygulamaya ilişkin ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek. Gelen sorular, doğrudan ilgili birimlerce yanıtlanarak zaman kaybının önüne geçilecek.

Genel Müdürlük, gelen sorular ve verilen yanıtları içeren bilgi havuzu oluşturacak. Söz konusu uygulamayla en çok hangi konularda bilgi eksikliği olduğunun tespiti yapılarak, bu yönde çalışma yapılacak.

Başvuru sahiplerinden, yanıtlardan sonra alınacak değerlendirmeler doğrultusunda da daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle