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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı

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Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan 863 bin 219 ton yük taşındı. Bu dönemde uçaklarla nakledilen yük miktarı iç hatta 39 bin 974, dış hatta ise 823 bin 245 olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan dönemde iç hatta 99 bin 684, dış hatta 142 bin 690 ton yük, uçaklarla taşındı. Toplamda 242 bin 374 ton yük bu havalimanından icra edilen seferlerle nakledildi.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan yılın sekiz aylık döneminde yapılan seferlerle 302 bin 656 ton bagaj, kargo ve posta yükü oluştu. İç hatta 48 bin 675, dış hatta ise 253 bin 981 ton yük İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle götürüldü.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından taşınan yük, iç hatta 188 bin 333, dış hatta 1 milyon 219 bin 916 olmak üzere 1 milyon 408 bin 249 ton olarak kaydedildi.
Yılın sekiz ayında, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 2 milyon 166 bin 70 olarak hesaplandı. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 65'inin İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındığı belirlendi.

TİCARİ SEFERLERE İSTANBUL HAVALİMANI ETKİSİ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 451 bin 401 ticari sefer düzenlendi.

Nisan ayından itibaren sadece kargo ve bazı özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda, sekiz aylık dönemde, iç hatta 29 bin 122, dış hatta 88 bin 226 ticari sefer yapıldı. Toplamda 117 bin 348 ticari sefer, bu dönemde Türkiye'nin ilk havalimanından icra edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayında 152 bin 708 ticari sefer yapıldı.
İç hatta 88 bin 618, dış hatta 64 bin 90 ticari sefer bu dönemde icra edildi.

Türkiye'nin Zafer Anıtı olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'ndan ocak-ağustos döneminde 181 bin 345 ticari uçuş icra edildi. Bu havalimanından sekiz aylık dönemde, iç hatta 45 bin 924, dış hatta 135 bin 421 ticari sefer düzenlendi.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından, bu dönemde 892 bin 151 ticari sefer yapılırken seferlerin yarısının İstanbul havalimanlarından icra edildiği belirlendi.

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