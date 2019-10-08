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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Hava yoluyla 9 ayda 161,5 milyon yolcu taşındı

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Hava yoluyla 9 ayda 161,5 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın 9 ayında 161 milyon 482 bin 868 oldu. İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde 35 milyon 574 bin 890 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-eylül döneminde 161 milyon 482 bin 868'i buldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı ve yılın 9 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 77 bin 365, dış hatlarda 75 bin 465 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 194 bin 923'e ulaştı.

Eylülde, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu sayısı 8 milyon 668 bin 89, dış hat yolcu sayısı 12 milyon 240 bin 602 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu sayısı 20 milyon 929 bin 426 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, eylül ayı itibarıyla iç hatlarda 81 bin 84 ton, dış hatlarda 244 bin 718 ton olmak üzere toplam 325 bin 802 tona ulaştı.

UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ

Bu yıl 9 aylık dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 636 bin 771, dış hatlarda 554 bin 646 oldu. Böylece toplam uçak trafiği üst geçişlerle 1 milyon 550 bin 588'e ulaştı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu sayısının 76 milyon 431 bin 401, dış hat yolcu sayısının 84 milyon 828 bin 52 olduğu bu dönemde direkt transitle toplam yolcu sayısı 161 milyon 482 bin 868 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 626 bin 460 ton, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 412 ton olmak üzere toplam 2 milyon 491 bin 872 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI VERİLERİ

İstanbul Havalimanı'nda eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 369, dış hatlarda 28 bin 960, toplam 38 bin 329 oldu. İç hatlarda 1 milyon 483 bin 994, dış hatlarda 4 milyon 783 bin 667 olmak üzere toplam 6 milyon 267 bin 661 yolcu trafiği gerçekleşti. 9 aylık dönemde ise İstanbul Havalimanı'nda 222 bin 435 uçak ve 35 milyon 574 bin 890 yolcu trafiği kayıtlara geçti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 130 bin 229 uçak trafiği gerçekleşti. Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu taşımacılığını kapsayan uçak trafiği nisanda İstanbul Havalimanı'na kaydırılmıştı.

Bu döneme kadar geçen 3 ayı aşkın sürede Atatürk Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 16 milyon 72 bin 534 oldu. Böylece İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanında 9 ayda toplam 352 bin 664 uçak trafiğiyle 51 milyon 647 bin 424 yolcu trafiği gerçekleşti.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARI

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarında 9 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 47 milyonu aştı. Yolcu trafiği iç hatlarda 16 milyon 35 bin 492, dış hatlarda 31 milyon 556 bin 514, uçak trafiği iç hatlarda 121 bin 877, dış hatlarda 184 bin 790 oldu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarının 9 aylık verileri incelendiğinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 6 milyon 875 bin 544, dış hatlarda 2 milyon 686 bin 942, toplam 9 milyon 562 bin 486 yolcunun hizmet aldığı görüldü.

Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 399 bin 599, dış hatlarda 23 milyon 929 bin 236 olmak üzere, toplam 29 milyon 328 bin 835 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 280 bin 104, dış hatlarda 2 milyon 711 bin 541 olmak üzere toplam 3 milyon 991 bin 645 yolcu trafiği gerçekleşti.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 89 bin 603, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 702 bin 491 oldu. Böylece, toplam 3 milyon 792 bin 94 yolcuya hizmet sağlandı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 390 bin 642, dış hat yolcu sayısı 526 bin 304 olarak gerçekleşti. Toplam yolcu sayısı ise 916 bin 946'ya ulaştı. 

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