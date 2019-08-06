Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı
GeriEkonomi Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava yoluyla 7 ayda 117 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın yedi ayında 116 milyon 858 bin 460 oldu - İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde, 22 milyon 143 bin 50 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayı ve yılın 7 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda 83 bin 547 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 207 bin 518'e ulaştı. 

Temmuz ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 122 bin 161, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 897 bin 411 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 22 milyon 45 bin 978 olarak gerçekleşti. 

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda 76 bin 452 tona, dış hatlarda 203 bin 180 tona, toplamda ise 279 bin 632 tona ulaştı. 

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 707, dış hatlarda 393 bin 162 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 272 bin 557 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 148 bin 426 olarak kayıtlara geçti. 

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 58 milyon 587 bin 476, dış hat yolcu trafiği 58 milyon 100 bin 266 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 116 milyon 858 bin 460 olarak gerçekleşti. 

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 453 bin 343 tona, dış hatlarda 1 milyon 358 bin 649 tona, toplamda da 1 milyon 811 bin 992 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TRAFİK

İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 39 bin 804 uçağa ve 6 milyon 200 bin 218 yolcuya hizmet verildi. 

Ocak-temmuz döneminde ise bu havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 37 bin 591, dış hatlarda 105 bin 880, toplamda da 143 bin 471 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 5 milyon 679 bin 299, dış hatlarda 16 milyon 463 bin 751 olmak üzere, toplamda 22 milyon 143 bin 50'ye ulaştı. 

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 12 milyon 4 bin 190, dış hatlarda ise 19 milyon 238 bin 453 oldu. Turizme yönelik havalimanlarında uçak trafiği ise iç hatlarda 91 bin 670, dış hatlarda ise 116 bin 90 olarak gerçekleşti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir
Türkiye ortalamasının üstüne çıktı! Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler
Askere gidecekler dikkat! Büyük avantajları kaçırmayın
Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar