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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Hava yoluyla 4 ayda yaklaşık 57,2 milyon yolcu taşındı

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Hava yoluyla 4 ayda yaklaşık 57,2 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın ilk 4 ayında 57 milyon 159 bin 408 oldu. İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde 4 milyon 730 bin 140 yolcuya hizmet verildi .

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, nisanda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 64 bin 582, dış hatlarda 51 bin 560 olarak kaydedildi. Aynı ayda üst geçiş trafiği 38 bin 657 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 154 bin 799'a ulaştı. 

Söz konusu ayda, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 65 bin 84, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 676 bin 190 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 15 milyon 760 bin 181 olarak gerçekleşti. 

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 61 bin 607 tona, dış hatlarda 169 bin 300 tona, toplamda ise 230 bin 907 tona ulaştı. 

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 57 MİLYON 159 BİN 408 YOLCU TAŞINDI 

Ocak-nisan döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 257 bin 626, dış hatlarda 173 bin 193 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 148 bin 647 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 579 bin 466 olarak kayıtlara geçti. 
Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 32 milyon 648 bin 367, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 412 bin 23 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, 57 milyon 159 bin 408 olarak gerçekleşti. 

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 252 bin 293 tona, dış hatlarda 794 bin 638 tona, toplamda da 1 milyon 46 bin 931 tona ulaştı. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TRAFİK 

İstanbul Havalimanı'nda nisanda 26 bin 862 uçağa ve 4 milyon 411 bin 958 yolcuya hizmet verildi. 

Ocak-nisan döneminde ise bu havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 8 bin 57, dış hatlarda 21 bin 435, toplamda da 29 bin 492 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 200 bin 705, dış hatlarda 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere, toplamda 4 milyon 730 bin 140'a ulaştı. 

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