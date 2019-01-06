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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

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Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete sunulan İstanbul Havalimanı'ndan 31 Ekim-31 Aralık 2018 döneminde 718 uçak trafiği gerçekleşti. Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 95 bin 330 yolcuya hizmet verilirken, günümüze kadar hava limanını kullanan yolcu sayısı 111 bin 371'e ulaştı" açıklamasında bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 210 milyon 189 bin 945'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Geçen yılın aralık ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 62 bin 128, dış hatlarda ise 40 bin 978 olduğunu belirten Turhan, aynı ayda üst geçiş trafiğinin de 38 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Turhan, aralıkta hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 141 bin 709'a ulaştığına işaret ederek, "Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 989 bin 298, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 519 bin 748 oldu. Böylece aralıkta direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 13 milyon 527 bin 265 oldu." dedi.

Bakan Turhan, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de aralık ayı itibarıyla iç hatlarda 59 bin 550 ton, dış hatlarda 223 bin 810 ton, toplamda ise 283 bin 360 tona ulaştığını aktardı.

Geçen yılın aralık sonu itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 893 bin 223, dış hatlarda ise 649 bin 553 olduğunu ifade eden Turhan, üst geçiş trafiğinin ise 474 bin 987 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Turhan, geçen yıl hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle geçen yıla göre yüzde 5,4 arttığına dikkati çekerek, geçen yılın sonu itibarıyla toplam uçak trafiğinin 2 milyon 17 bin 763'e ulaştığını vurguladı.

"GEÇEN YIL İÇ HATLARI 112,8 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğunu belirten Turhan, şu bilgileri verdi:

"2018'de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de aralık sonu itibarıyla iç hatlarda 915 bin 790 ton, dış hatlarda 2 milyon 906 bin 103 ton, toplamda ise geçen yıla göre yüzde 9,8 artışla 3 milyon 821 bin 893 tona ulaştı."

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK VE YOLCU İSTATİSTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete sunulan İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerin 31 Ekim 2018'de başladığını anımsatan Cahit Turhan, 31 Ekim-31 Aralık 2018'de iç hatlarda 487 uçakla 65 bin 124 yolcu trafiğinin, dış hatlarda ise 231 uçakla 30 bin 206 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini söyledi.

Turhan, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde toplam 718 uçak trafiğiyle 95 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini, günümüze kadar hava limanını kullanan yolcu sayısının 111 bin 371'e ulaştığını kaydetti.

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