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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.05.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Hava yolları duyurdu! Biletlerde ücretsiz değişiklik ve iptaller yapılabilecek

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Hava yolları duyurdu! Biletlerde ücretsiz değişiklik ve iptaller yapılabilecek

Bazı havayolu şirketleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrasında yolcuların biletlerinde değişiklik ve  iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu nedenle yapılacak bilet değişikleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle, 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019  tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı  seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz.  Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış  ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hava yolları duyurdu Biletlerde ücretsiz değişiklik ve iptaller yapılabilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün

Pegasus, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların 6  Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran  2019’u kapsayan biletlerde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkının  bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu  biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir.  Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı  merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." denildi. 

Atlasglobal Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan  duyuruda, 23 Haziran 2019’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçiminde oy kullanmak amacıyla, seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen  yolculara ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı verildiği aktarılarak, şunlar  kaydedildi:

"Biletlerinde değişiklik yapmak ya da iade etmek isteyen yolcular,  Atlasglobal çağrı merkezini arayarak (0850 222 00) veya biletlerini satın  aldıkları acentelerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Uçuşları 23 Haziran  2019 gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki  kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecekler. 6  Mayıs 2019’dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için  geçerlidir. 23 Haziran 2019’un 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı  kabinde (Ekonomiplus ise yine Ekonomiplus, Business Class ise Business Class  olacak şekilde) olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız  değişiklik ve iptal yapılacaktır. Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak  şartıyla yapılır. İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları için geçerlidir. Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs’a kadar  yapılması gerekmektedir, 14 Mayıs ve sonrası başvuran yolcular için bilet  kuralları geçerlidir."

Onur Air de 23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya  gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019'dan önce alan yolcuların, 1 Haziran’a kadar  "0850 210 66 87" numaralı çağrı merkezini arayarak, 15 Haziran-15 Temmuz  tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabileceklerini veya bilet  ücretlerini kesintisiz iade alabileceklerini bildirdi.

 

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