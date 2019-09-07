Hava trafiğine "TEKNOFEST" ayarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHava trafiğine "TEKNOFEST" ayarı
GeriEkonomi Hava trafiğine "TEKNOFEST" ayarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Hava trafiğine "TEKNOFEST" ayarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava trafiğine "TEKNOFEST" ayarı

SHGM tarafından TEKNOFEST İstanbul organizasyonu dolayısıyla hem havalimanı kullanımı hem de organizasyona katılım sağlayacak hava araçlarının uçuşları için gerekli önlemler alındı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılması beklenen TEKNOFEST dolayısıyla 17-22 Eylül'de belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiği kapatılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) dolayısıyla hava trafiğinde gerekli önlemler alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle TEKNOFEST İstanbul 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

İlk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan fuara, bu yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

SHGM tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nı kullanan THY ve diğer kargo işletmeleri ile organizasyonu düzenleyen BAYKAR AŞ, T3 Vakfı ilgilileri ve diğer paydaşlarla bir dizi koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Taraflarla sağlanan mutabakat kapsamında gerekli düzenlemeleri gerçekleştiren SHGM, yapılacak uygulamalara ilişkin hususları NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyuruldu. Bu suretle gerek havalimanı kullanımı gerekse organizasyona katılım sağlayacak hava araçlarının uçuşları için önlemler alındı.

Organizasyon sırasında havalimanlarının mevcut operasyonlarına olumsuz etkilerinin minimum düzeyde olmasını teminen birtakım önlemler alan SHGM tarafından, anılan tarihlerde belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiği de kapatılacak.

TEKNOFEST süresince organizasyon programının aksamaması ve planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle aynı zamanda yürütülen kargo operasyonlarının da bu zaman zarfında sekteye uğramamasına özen gösterilecek.

Fuara katılım sağlayacak yabancı firmaların, sorunsuz şekilde fuara katılımları için de gerekli önlemler alındı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İGA Ceo’su Kadri Samsunlu: İstanbul Havalimanı küresel bir değer
İki ülkeyi birbirine düşürdü! Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti
Dikkat: Çoğu kişi bilmiyor! Çift maaş alabilirsiniz
İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı