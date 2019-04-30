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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Hava savunma sistemi Gökdeniz tanıtıldı

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Hava savunma sistemi Gökdeniz tanıtıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen deniz platformları için yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'in tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen deniz platformları için yakın hava savunma sistemi Gökdeniz tanıtıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı lansman, 4. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) düzenlendi. 

Burada konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin silah sistemlerinde şimdiye kadar 19 ülkeye ihracat yaptığını söyledi. 

ASELSAN'ın bu alanda hizmet veren şirketler arasında önemli bir pozisyona sahip olduğuna işaret eden Görgün, "Bizim stabilize silah sistemlerinin hafif versiyonlarında zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar birçok çözümlerimiz var. Yakın saha hava savunma sistemlerimiz için geliştirdiğimiz Korkut'un deniz platformları için tasarladığımız Gökdeniz modelinin lansmanını yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

GÖKDENİZ HAVA TEHDİTLERİNE ÇÖZÜM SAĞLIYOR

Gökdeniz, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacak. ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan 35 milimetre parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan sistem, güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlıyor. 

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