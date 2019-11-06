Hava değişti enflasyon tek haneye düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis toplantısında ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cari dengenin Türkiye tarihinde ilk kez 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak gördük, bu konudaki kararlı duruşu sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğe ilişkin de, “Önceki başkanı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük” dedi.

Türkiye ekonomisinin, 2013-2018 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5.6 büyüdüğüne vurgu yapan Erdoğan, “Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumundayız. Şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında, Türkiye bu 20’nin içerisinde. Bu, bir şey ifade ediyor. Durup dururken sizi oraya almıyorlar. Küçük bir hamleyle inşallah bu listede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz. Dönemimizde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak istihdam rakamını 29 milyona yükselttik. 36 milyar dolar olan ihracat 171 milyar dolara ulaştı” dedi.

HAVA DEĞİŞTİ

Türkiye’ye, döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduklarını vurgulayan Erdoğan, “Hep ‘Bu faizi düşürmekten başka çare yok.’ diyorum. Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. ‘Bu olduğu zaman büyüme hızlanır’ dedim. Sistem değişince merkez bankası başkanını görevden alma yetkisini de aldık ve böylece önceki merkez bankası başkanını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımız ile yola devam ettik, ‘Faiz oranlarını düşüreceğiz’ dedik.

Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik. Hem gösterge faizlerinde hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibarıyla yüzde 8.6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Türkiye’nin öyle masa başında tezgâhlanan ayak oyunları ve kumpaslarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür” ifadelerini kullandı.

SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ

Görevi devraldıklarında IMF’ye borcun 23 milyar dolar olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “IMF’ye olan borcu 2013 yılının Mayıs ayında sıfırlandık. Şu anda bizim IMF ile bir ilgimiz yok. Ana muhalefet partisi iktidara çamur atmanın gayretinde ama atamazsınız. Çünkü buraya sizin ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Niye? Sizin bunları yapacak gücünüz, takatiniz yok. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz. Bunu peyderpey azaltan da biziz ve en sonunda sıfırladık. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar Euro borç istedi. Arkadaşlara da ‘Verin’ dedim. Baktılar Türkiye, bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz; ‘Herhalde bu 5 milyar Euro’yu verecek’ dediler ve almaktan vazgeçtiler. Son dönemde yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen gerek kamu borç oranında, gerek toplam borcun milli gelire oranında gerekse diğer borç kategorilerinin tamamında gelişmiş ülkelerden bile çok iyi durumdayız.”

SAVAŞ UÇAĞINDA ÜRETİM YAKIN



TURİZMDE bu yılın ilk 9 ayında 42 milyon turist seviyesine ulaşıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yıl sonunda 50 milyon rakamını aşacağız. Böylece dünyada en çok turist çeken 6. ülke haline geldik. Döviz rezervlerimiz bir ara iyice azalmıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar dolar seviyesine yükseldi. Geldiğimizde yerli olarak yüzde 20 ama şimdi yüzde 70’e varan bir yerli üretimi savunma sanayisinde yakaladık. Bugün Türkiye, milli güvenliği için kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa bunu savunma sanayisinde geldiğimiz yere borçluyuz. İnşallah kendi savaş uçağımızdan her türden motorumuza kadar tüm savunma sanayisi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla üretebilir hale gelmemiz çok yakındır” diye konuştu.

YATARAK OLMAZ ÇALIŞARAK OLUR



YILLIK sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 43 milyar liraya yükselterek, Türkiye’de aç ve açıkta kimsenin kalmamasını temine gayret ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara ve mağdur ailelere kadar her kesimi kuşatan bir sosyal yardım sistemi kurduk. Eğer hastaysa evine doktorlarımızı, hemşirelerimizi göndermek suretiyle evlerinde tedavilerine de bakımlarına da yardımcı oluyoruz. Sistem bu Bay Kemal. Bu yatarak olmaz, çalışarak olur” dedi.

ÖĞRENCİ KREDİSİ 550 LİRA OLDU



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, 2020 Ocak ayı itibariyla öğrenci kredisinin lisans öğrencilerinde yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirterek, bunun yüksek lisansta 1100, doktorada da 1650 lira olarak uygulanacağını söyledi. Erdoğan, “Hatırlarsınız bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan şimdi 550 liraya çıkıyor. Nereden nereye?” diye konuştu.