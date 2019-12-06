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Ekonomi
AA
06.12.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi

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Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi

Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı ve yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük Ve Posta Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113 bin 100 özel çekme hakkından (SDR) 128 bin 821 SDR'ye, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4 bin 694'ten 5 bin 346 SDR'ye yükseltildi.

Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için bagajla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1131'den 1288 SDR'ye, yük ve postayla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR'den 22 SDR'ye çıkarıldı. Yönetmelik 28 Aralık'ta yürürlüğe girecek. 

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