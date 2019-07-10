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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Hatay'a Roma İmparatoru tarafından yapıldı! Turist akınına uğruyor

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Hatay'a Roma İmparatoru tarafından yapıldı! Turist akınına uğruyor

Hatay'ın sahil kentlerinden olan Samandağ ilçesinde bulunan tarihi Titus Tüneli, turistlerin akınına uğruyor.

Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye'nin Hatay iline bağlı Samandağ ilçesi sınırları içerisinde, üzerinde Çevlik Mahallesi'nde kurulu olan ilçenin 5 kilometre kuzeyinde kalan dağlık ve denize hakim yamaçlarda bulunuyor. Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılan tünelin yapımı yüzyılı aşkın bir zaman sürdüğü tahmin ediliyor.

Hataya Roma İmparatoru tarafından yapıldı Turist akınına uğruyor
Titus Tüneli, 300'lü yıllara dayanan geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Musa Dağı'ndan gelen sel sularının limana zarar vermemesi için Roma İmparatoru Vespasian tarafından yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde yapımı tamamlanan Titus Tüneli tarihe ışık tutuyor.
Hataya Roma İmparatoru tarafından yapıldı Turist akınına uğruyor
Yaklaşık bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünelin üst tarafının belli noktalarının kapalı olmasının yanı sıra yer yer açıklıklar bulunuyor. Tünelin deniz tarafına bakan kısmında kaya mezarları bulunuyor.
Hataya Roma İmparatoru tarafından yapıldı Turist akınına uğruyor
Kaya mezarlarının bulunduğu yer, tünele yaklaşık olarak 100 metre uzaklıkta yer alıyor. Kaya mezarı alanında bulunan en büyük çukur ise oldukça gösterişli ve diğer kaya mezarlarından daha farklı tarzda yapıldığından dolayı halk arasında "Beşikli Mağara" olarak biliniyor.

Hataya Roma İmparatoru tarafından yapıldı Turist akınına uğruyor
Yerli turistlerden Mert Aylak, "Gerçekten güzel bir yer. Türkiye'de böyle medeniyetlerin olması gerçekten şaşırtıcı, özellikleri bilmediğimiz çok yer var. Titus Tünelleride harika yapılmış" dedi.
Hataya Roma İmparatoru tarafından yapıldı Turist akınına uğruyor

Merve Yokuş isimli bir turist ise "Tarihi dokusu bozulmamış olması çok hoşumuza gitti yani geçerken her ne kadar yollardan geçerken zorlansak da tamamen kayalar ve akan sular olsun genel olarak etrafta hiçbir çöp olmaması temiz olması gerçekten çok hoşuma gitti. Çok doğal yapısı var kokusundan bile o tarihi yaşıyorsun gerçekten güzel bir yer" dedi.

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