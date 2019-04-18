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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Hatay çileğinde hasat başladı

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Hatay çileğinde hasat başladı

Amik Ovası'nda açıkta yetiştirilen aroması ve tadıyla dikkat çeken Hatay çileği üreticisini güldürüyor.

Aroması ve tadıyla dikkat çeken Hatay çileğinde ilk hasat gerçekleşti. Amik Ovası’nda açıkta çilek hasadına başlayan üretici Mehmet Bebek, yaklaşık 4 yıldır çilek ürettiğini belirterek, "15-16 dönüm üzerinde çilek ekiyoruz. Sezonda ortalama dönüme 5 ton civarında meyve alıyoruz. Bu sene yağışlar çok yoğun olduğu için biraz verimde azalma var ama yine şükürler olsun 5 ton civarında ürün alırız” dedi.

Çileklerin alıcı sorunu yaşamadığını ifade eden Mehmet Bebek, çeşitli illere çilek yolladıklarını söyledi. Bebek, “Sürekli ürünleri verdiğimiz tüccarlarımız ve müşterilerimiz var. Bu yıl ilk etapta Muş'tan sipariş aldık. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır’a Malatya’ya, Elbistan’a çilek göndereceğiz" diye konuştu.

Hatay çileğinin kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Bebek, “Diğer çileklerle Hatay çileğinin ayrıldığı özellik, burada tamamen doğal olarak yetişmesidir. Serada değil açıkta yetişiyor. Birde kullandığımız gübreler, çok yoğun değil, doğal olsun istiyoruz. Buranın artık havasından mıdır, toprağından mıdır daha kaliteli, daha şirin, lezzetli ve çok süper bir meyve üretiyoruz burada” dedi.

“ÇİLEK, PAMUK VE BUĞDAYDAN DAHA AVANTAJLI”

Hataylı çiftçilerin son zamanlarda pamuk ve buğday yerine çileğe yöneldiklerini söyleyen Mehmet Bebek, “Çilek, pamuk ve buğday gibi ürünlerden biraz daha avantajlı kar olarak, kazanç olarak. Çitçi, pamuk ve buğdaydan artık yoruldu, bir şey kazanamaz oldu. Çiftçi, 100 dönüm pamuk ekeceğime 10 dönüm çilek ekerim aynı parayı kazanır ve yorulmam diyor" ifadelerini kullandı.

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