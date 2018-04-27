Hatalı besleme yüzde 20 verim kaybı
ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi, “kırmızı et ve besicilik” sektöründeki mevcut veriler, ücretler ve sorunlara ilişkin rapor hazırladı. Buna göre Türkiye’de, hayvan beslemede eksik ve hatalı yapılan bazı uygulamalar yüzde 20’lik verim kaybına yol açıyor.
Fakültenin açıklamasında, Türkiye’de mevcut sığırcılık işletmelerinin sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bin olduğu, bunlardan 284 bin işletmenin sığır besiciliği alanında faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, sığırcılık işletmelerinin yüzde 72’sinin 10 başın altında küçük ölçekte olduğuna işaret edildi. Son yıllarda özellikle sığır yetiştiricilik ve besi işletmelerinin sayısındaki azalışa vurgu yapılan açıklamada, “Günümüzde artan kırmızı et talebi doğrultusunda özellikle perakende sığır eti fiyatlarında önlenemeyen bir artış söz konusudur. Türkiye’de son 6-7 yılda kırmızı et üretiminde yaşanan dönemsel dalgalanmalar ve arz açığı kasaplık-besilik hayvan ve et ithalatı yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır” tespitinde bulunuldu. Raporda yer alan veteriner fakültesinin görüş ve önerilerinden dikkat çeken notlardan bazıları şöyle:
GENEL SAYIM YAPILMALI
“Ülkemiz genelinde güncel işletme sayısı, yapısal durumu, kapasitesi ve hayvan varlığının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında genel bir sayım yapılmalı, bölgesel ihtiyaçlar ve olanaklar tespit edilmeli. Sığır besi işletmelerinde toplam maliyetler içerisinde besi materyali yüzde 50-55 ve yem yüzde 25-30 masrafları önemli paya sahiptir. Üreticiye besi materyali ve yem hammaddelerinin kaliteli ve uygun fiyattan temininde sağlanacak destek uygulanmalı.”
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