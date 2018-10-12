Hasta ailelerine 200 TL destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumda kalan hastalara 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanacağını bildirdi.
Selçuk, 100 Günlük İcraat Programı'na uygun şekilde Elektrik Desteği Programı'nın kasım ayı başında başlatılacağını söyledi. Başvuruların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabileceğini ifade eden Selçuk, “Tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecek” dedi.
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