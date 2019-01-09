Hasılat eşit paylaşılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sineme sektöründe yaşanan bilet tartışmasına ilişkin, “Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit şekilde olacak. Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak.

Hasılatın şeffaf, kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti, tescillenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir yazılımı devreye sokuyoruz” dedi. Ersoy dün AK Parti Meclis grup toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, bu sektöre ilişkin 14 yıldır çıkmayan bir yasa bulunduğunu, kendisinin bakan olmasından itibaren konu üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. Çıkarılacak yasanın paydaşlarıyla yoğun toplantılar yaptığını beliterek, hazırlanan yasa teklifinin Meclis’te görüşüleceğini kaydeden Ersoy, yapımcılar ve sinema salonlarıyla ilgili ana sıkıntının şeffaflık olduğuna dikkati çekip şöyle dedi:

YAZILIM ÇÖZECEK

“Geçmiş yıllardan beri gelen hasılat paylaşımı üzerine kurulu bir sistem var. Burada en önemli konu şeffaflık. Hasılatın şeffaf, kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti, tescillenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir yazılımı devreye sokuyoruz. Bu yazılım e-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bir uygulama. Herkes kendi filmiyle ilgili salondaki anlık seyirci sayılarını, hasılat gelirlerini detaylı şekilde anlık kendilerinin görüp kayıt altına alabilecekleri bir sistem ama sadece kendi filmiyle ilgili sınırlı olacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla da bir çalışma yürütüyoruz. Yalnızca sanatçılar ve sinema salonları değil, devlet de bu olayın bir paydaşı. Rüsum gelirleriyle gelişmekte olan sinema sektörü yapımcıları, sanatçıları desteklenmekte. O açıdan bu da hayati önemde.”

KAYIT DIŞI GELİRLER

Ersoy, şeffaflığın, güvenilirliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak “Bu sorun yazılımla çözülür, bir sıkıntı kalmaz hatta kayıt dışında olan bazı bilet gelirleri var. Özellikle Anadolu’da rastlayabildiğimiz bir konu. Bu sistemle birlikte onları da kontrol altına almış olacağız. Kısa süre içinde kayıt dışılık tamamen kalkar diye düşünüyoruz. Uzun yıllardır tartışma konusu olan vergiler çıktıktan sonra biletteki hasılatın eşit paylaşımı dediğimiz, adı konulmamış ama yıllardır uygulanan etik kurallar, uygulamalar var. Artık uygulama halini almış. Biz bunları bu yasayla birlikte adının konmasını ve resmileşmesini istiyoruz” dedi.

Ersoy şöyle konuştu: “Promosyon yiyecek ve içecekler için de bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış. Bununla ilgili de bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunun eşit sağlanması gerekiyor. Bu, Meclis’te tartışılacak. Biz kendi önerilerimizi gönderdik. Meclis’te kabul görürse geçecek. Eğer siz promosyonla yapılan indirimlerde biletin payını aşağıya çekiyorsanız aslında net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Eşitlik ilkesini dolaylı yöntemle bozmuş oluyorsunuz. Önemli olan bunun giderilmesi. Bununla ilgili görüşlerimizi Meclis’e ilettik. Meclis görüşmeleri sırasında netleşecek. Bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit şekilde olacak. Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse bilet tartışması kalmayacak.”

Eylül 2018’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından İstanbul’da düzenlenen, sinema ve televizyon sektöründeki genel sorunların ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıya Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katılmıştı. Yapımcıların sorunları ilk kez bu toplantıda gündeme getirilmişti.