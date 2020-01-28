Hasarlı eve 41 bin TL destek

Türkiye’yi sarsan Elazığ depreminin ardından bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken bir yandan da kamunun öncülüğünde depremin yaraları sarılmaya başlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Elazığ ve Malatya’daki depremlerle ilgili ortak basın toplantısında bölgenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Süleyman Soylu, toplantıda evi ağır hasarlı olan vatandaşlara 41 bin liraya kadar maddi destek verileceğini açıkladı. Bakan Murat Kurum ise depremzedeler için 2 bin yeni konut inşa edileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilere tarımsal desteğe şimdiden başladıklarını duyurdu.



İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya’ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 8 milyon, İçişleri Bakanlığı ve AFAD’dan 6 milyon olmak üzere 24 milyon lira yardım yapıldığını dile getirdi. Bu yardımların depremden etkilenen ailelere destek olarak verileceğine dikkati çeken Soylu, “Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira toplam 41 bin lira destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teknik ekiplerince, ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumda olduğu tespit edilen evlere yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Tespit edilen orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği, artı 27 bin lira da uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına, eğer köyde oturuyorsa 11 bin lira acil yardım vereceğiz. 5 bin lira da eşya yardımı gibi destek ortaya koyacağız. Toplam 16 bin lira yardım yapacağız” diye konuştu. Soylu, Elazığ’da ağır hasarlı evlerine giremeyenler için 15 gün içinde 2 bin konteynerden oluşan geçici konaklama merkezi için de çalışmaların başladığını söyledi.



2 BİN KONUT



Bakan Murat Kurum, sahada 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini aktardı. Hasar tespit çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlamış olacaklarını söyleyen Kurum, “Hasar tespit çalışmalarında bugün itibariyle Elazığ merkez, Sivrice ve Maden´de 50 yıkık binamız mevcut, 223 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 308 ağır hasarlı, 688 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Malatya’da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt´ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik´te de 8 yıkık binanın yanında Bağlar, Kayapınar, Sur, Çüngüş, Çermik ve Bismil´de toplam 16 ağır hasarlı binamız var” dedi. Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Sitesi’nin çevresinde yıkılması gereken 9 bina tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu bölgede toplamda 184 adet dairemiz riskli durumda. Bu konutların zaten 24´ü depremde yıkılmıştı, 160 dairemiz de ağır hasarlı olması sebebiyle vatandaşlarımızı bölgeden taşımaya yürütecek kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Sürsürü Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızla görüşme işlemlerimiz başladı. Amacımız İstanbul Kartal´da olduğu gibi burada da en geç şubat sonu temelimizi atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek. TOKİ Başkanlığınca 3-4 ay içerisinde tamamlanacak 400 konutumuz var. 400 konutu öncelikli olarak Sürsürü ve Mustafa Paşa’da binaları yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz.”



Elazığ’da 2 bin yeni konuta başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, “Buraya da zemin artı 3’ü geçmeyecek, Elazığ´a yakışacak, Elazığ´ın kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Projemizi Yemişli´de bulunan rezerv alanımızda yapacağız. Bu projemizi de en geç nisan ayında başlayıp yılsonuna kadar tamamlama hedefinde çalışmalarımızı başlattık” şeklinde konuştu.