Hasar olmazsa prim iade
Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, katılım sigortacılığının en önemli özelliğinin bakiye iadesi olduğunu ve iadelerin başladığını belirterek, “Toplamda 50 bin kişiye 5 milyon prim iadesi yaptık. Ortalama sigortalı başına 100 lira ödedik. İadeler de daha çok kasko ve konut sigortalarında oluyor” dedi.
Katılım sigortacılığında, bir başka adıyla da faizsiz sigortacılıkta sigortalıya prim iadesi başladı. Bu kapsamda da 50 bin sigortalı toplam 5 milyon lira prim iadesi aldı. Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, katılım sigortacılığının en önemli özelliğinin sigortalılara bakiye iadesi yapılması olduğunu ifade ederek, “Katılım sigorta şirketi müşterilerinden aldığı primleri ayrı bir fondaymış gibi değerlendiriyor. Sigortalıların hesaplarında teknik kar oluşursa, oluşan fazlalık sigortalıya iade ediliyor” dedi.
KASKO, KONUTTA İADE
Özgür Koç, katılım sigortacılığında şirket olarak iade yapmaya başladıklarına değinerek, şunları söyledi: “Toplamda 50 bin kişiye 5 milyon civarında prim iadesi yaptık. İadeyi de nakit ödedik. Sigortalı, poliçesini bizden devam etsin etmesin önemli değil, sigortasının süresi bittiği andan itibaren birkaç ay sonra iadesini alıyor. Tüm sigorta ürünlerinde prim iadesi yapılıyor ancak daha çok kasko ve konut sigortasında iade çıkıyor.”
KİŞİ BAŞINA 100 LİRA
Koç, “Sigortalı hasar alsa da iade hakkı oluyor mu?” sorusunu ise, “Primden az hasar alırsanız aradaki bakiye kadar havuzdan iade alabiliyorsunuz. Yüksek bir hasarda iade yapılmıyor” şeklinde yanıtladı. İade konusunu pazarlama unsuru olarak kullanmak istemediklerini de vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü iade rakamları çok büyük rakamlar değil; yüzde 1 ya da 2’ler civarında. Bin liralık kaskosu olan 60-70 lira, 2 bin liralık kaskosu olan 150-200 lira iade alıyor. Biz geçen sene ortalama sigortalı başına 100 lira ödedik. Bunu aslında katılım sigortacılığının artı özelliği olarak görmek lazım, bir nevi bonus. Kar ettiğimiz müddetçe bunu paylaşıyoruz. Özellikle bazı ticari sigortalılar için avantaj olabiliyor.”
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