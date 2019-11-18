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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hasar olmazsa prim iade

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Hasar olmazsa prim iade

Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, katılım sigortacılığının en önemli özelliğinin bakiye iadesi olduğunu ve iadelerin başladığını belirterek, “Toplamda 50 bin kişiye 5 milyon prim iadesi yaptık. Ortalama sigortalı başına 100 lira ödedik. İadeler de daha çok kasko ve konut sigortalarında oluyor” dedi.

Katılım sigortacılığında, bir başka adıyla da faizsiz sigortacılıkta sigortalıya prim iadesi başladı. Bu kapsamda da 50 bin sigortalı toplam 5 milyon lira prim iadesi aldı. Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, katılım sigortacılığının en önemli özelliğinin sigortalılara bakiye iadesi yapılması olduğunu ifade ederek, “Katılım sigorta şirketi müşterilerinden aldığı primleri ayrı bir fondaymış gibi değerlendiriyor. Sigortalıların hesaplarında teknik kar oluşursa, oluşan fazlalık sigortalıya iade ediliyor” dedi.

KASKO, KONUTTA İADE

Özgür Koç, katılım sigortacılığında şirket olarak iade yapmaya başladıklarına değinerek, şunları söyledi: “Toplamda 50 bin kişiye 5 milyon civarında prim iadesi yaptık. İadeyi de nakit ödedik. Sigortalı, poliçesini bizden devam etsin etmesin önemli değil, sigortasının süresi bittiği andan itibaren birkaç ay sonra iadesini alıyor. Tüm sigorta ürünlerinde prim iadesi yapılıyor ancak daha çok kasko ve konut sigortasında iade çıkıyor.”

KİŞİ BAŞINA 100 LİRA

Koç, “Sigortalı hasar alsa da iade hakkı oluyor mu?” sorusunu ise, “Primden az hasar alırsanız aradaki bakiye kadar havuzdan iade alabiliyorsunuz. Yüksek bir hasarda iade yapılmıyor” şeklinde yanıtladı. İade konusunu pazarlama unsuru olarak kullanmak istemediklerini de vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü iade rakamları çok büyük rakamlar değil; yüzde 1 ya da 2’ler civarında. Bin liralık kaskosu olan 60-70 lira, 2 bin liralık kaskosu olan 150-200 lira iade alıyor. Biz geçen sene ortalama sigortalı başına 100 lira ödedik. Bunu aslında katılım sigortacılığının artı özelliği olarak görmek lazım, bir nevi bonus. Kar ettiğimiz müddetçe bunu paylaşıyoruz. Özellikle bazı ticari sigortalılar için avantaj olabiliyor.”

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