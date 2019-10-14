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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Hasadı yapıldı! 2021'de piyasaya sürülecek

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Hasadı yapıldı! 2021'de piyasaya sürülecek

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı gerçekleştirildi. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli patates çeşidinin 2021 yılından itibaren piyasaya sürüleceğini söyledi.

Yozgat’ın Kuşçu köyünde, geçen Nisan ayında Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme ekimi yapılan 6 çeşit yerli patatesin hasadı için tören düzenlendi. Köy muhtarı Yaşar Darı’nın tarlasındaki törene; Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir ve çiftçiler katıldı. Törende deneme ekimi yapılan 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Hasadı yapıldı 2021de piyasaya sürülecek
'YURT DIŞINDAN GELEN PATETESTEN DAHA VERİMLİ'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat'ta ilk defa 6 farklı patates çeşidinin ekiminin yapıldığını belirterek, "Bizim çeşitlerimizin hepsi çok yüksek verimli. Yurt dışından gelen çeşitlerin çoğundan daha fazla verim gösteren yerli ve milli çeşitlerdir. Bu çeşitlerimizin üretimi hali hazırda devam ediyor. 2021 yılının sonunda artık piyasaya sürülecek ve çiftçilerimiz bu ürünleri elde edecekler. Bu çeşitlerin çiftçilerimizin eline geçmesi ile birlikte maliyetleri büyük oranda düşecek. En büyük özelliği bu" dedi.
Hasadı yapıldı 2021de piyasaya sürülecek
'2 ADET YERLİ PATATES GELİŞTİRDİK'

Pırlak, iki yeni çeşidin daha ıslah çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "O da tescil aşamasında. Biz sadece yemeklik, sanayilik çeşitler geliştirmiyoruz. Bunun yanında DNA düzeyinde araştırmalar yaparak özellikle, ’patates siğil’ hastalığı dediğimiz dünyada ve ülkemizde önemli olan bu hastalığa karşı 2 adet yerli ve milli patatesimizi geliştirdik" diye konuştu. Muhtar Yaşar Darı ise, yerli patatesin veriminden oldukça memnun olduklarını belirtti.
Hasadı yapıldı 2021de piyasaya sürülecek


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