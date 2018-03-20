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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Harekete geçildi! Türkiye ABD’nin payını kapacak

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Harekete geçildi! Türkiye ABD’nin payını kapacak

Yaklaşık 9 ay önce Çin’e kiraz göndermeye başlayan Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ilk ikiye girmek istiyor. Sektör, ABD’nin payını kapmayı hedefliyor.

Türkiye yılda ortalama 400 bin tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 5 kiraz üreticisinden biri. En önemli hedef pazar ise Çin. 2015 yılında G20 Zirvesi’nde iki ülke arasında başlayan görüşmeler 2 yılın ardından tamamlanmış ve Temmuz 2017’de Türk kirazına vize verilmişti. Yıllık ortalama 100 bin ton ithalat ile kiraz açısından en önemli pazarlardan birisi olan Çin’e açılan bu kapı, mevsimsel nedenlerden dolayı sınırlı olsa da cesaretlendirecek türden olarak değerlendirildi.

Çin’den açıklanan veriler de bunun işareti oldu. Çin Gümrük Bakanlığı, Türkiye’nin ülkeye kiraz satan 8 büyük ülkeden biri olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre 2017’de ülkeye 102 bin tonluk kiraz girdi. 770 milyon dolarlık değere ulaşan bu ithalatta Şili aslan payını aldı. Çin’e 69 bin ton kiraz satan Şili, yüzde 67.7 ile ilk sırada yer aldı.

HEDEF ABD’NİN PAYINI KAPMAK

İkinci sırada ABD yer aldı. ABD kirazının Çin’deki payı yüzde 26.5, miktarı ise 27 bin ton olarak gerçekleşti. ABD’yi takip eden Kanada’dan yapılan kiraz ithalatı 4 bin 289 ton, payı ise yüzde 4.2 oldu.

4’üncü Yeni Zelanda’dan bin 178 ton alınırken, bu ülkenin Çin’deki payı yüzde 1.2’de kaldı. 5 ve sonrasında ise ağırlık değil ancak paylar verilmiş durumda. 5’nci sıradaki Avusturalya kirazının payı yüzde 0.3, 6’ncı Tacikistan’ın yüzde 0.04, 7’inci Kırgısiztan’ın payı yüzde 0.03. Çin Gümrük bakanlığı verilerine göre Türkiye ise yüzde 0.001 ile 8’inci oldu.

Mevsimin geç kalması nedeniyle sınırlı sayıda gönderilen birkaç tonluk satışa rağmen Türkiye’nin Çin’de 8’inci sıradan giriş yapması küçük bir adım gibi görünse de oldukça önemli.

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