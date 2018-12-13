Harçlık avans nedir? Hesapta para olmasa da alışveriş imkanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
13.12.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Harçlık avans nedir? Hesapta para olmasa da alışveriş imkanı

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Harçlık avans nedir? Hesapta para olmasa da alışveriş imkanı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilerin öğrenim kredisi ve burslarını yatırdığı Ziraat Bankası, bankkart harçlık avans ile önemli bir kolaylık tanıyor. Öğrencilerin hesabında para olmasa bile alışveriş yapmalarına imkan tanıyan harçlık avans sistemi, nakit çekimde ise kullanılamıyor. İşte, harçlık avans hakkında merak edilen detaylar

Harçlık avans sistemi, bu imkandan faydalanmak isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Bankkart harçlık avans sistemi nasıl çalışıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HARÇLIK AVANS NEDİR?

Harçlık Avans, KYK’dan burs/öğrenim kredisi alan üniversite öğrencilerinin Bankkart Genç’lerine tanımlanan, hesabında para bulunmasa bile aylık 375 TL’ye kadar sadece alışverişlerde kullanabileceği faizsiz/masrafsız bir alışveriş limitidir.

Bu limit, Bankkart Genç’in bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabında para kalmadığında devreye girerek sana 375 TL’ye kadar alışveriş imkânı sağlar. Harçlık Avans’tan harcadığın tutar, KYK burs/öğrenim kredinden otomatik olarak tahsil edilir.

Harçlık avans sistemi sadece alışverişlerde kullanılabiliyor.

Harçlık avans sistemi açık olmayan öğrenciler, en yakın şubeye giderek bu sistemi tanımlatabiliyor.

Harçlık Avans sadece KYK'dan burs/öğrenim kredisi alan müşterilere sunulan bir üründür. 18 - 26 yaş aralığında bir Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olanlar fakat KYK'dan burs / öğrenim kredisi almayanlar kredi kartı özelliğini açtırmak için en yakın şubeye başvurabilecek.

 

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