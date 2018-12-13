Harçlık avans nedir? Hesapta para olmasa da alışveriş imkanı
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilerin öğrenim kredisi ve burslarını yatırdığı Ziraat Bankası, bankkart harçlık avans ile önemli bir kolaylık tanıyor. Öğrencilerin hesabında para olmasa bile alışveriş yapmalarına imkan tanıyan harçlık avans sistemi, nakit çekimde ise kullanılamıyor. İşte, harçlık avans hakkında merak edilen detaylar
Harçlık avans sistemi, bu imkandan faydalanmak isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Bankkart harçlık avans sistemi nasıl çalışıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Harçlık Avans, KYK’dan burs/öğrenim kredisi alan üniversite öğrencilerinin Bankkart Genç’lerine tanımlanan, hesabında para bulunmasa bile aylık 375 TL’ye kadar sadece alışverişlerde kullanabileceği faizsiz/masrafsız bir alışveriş limitidir.
Bu limit, Bankkart Genç’in bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabında para kalmadığında devreye girerek sana 375 TL’ye kadar alışveriş imkânı sağlar. Harçlık Avans’tan harcadığın tutar, KYK burs/öğrenim kredinden otomatik olarak tahsil edilir.
Harçlık avans sistemi sadece alışverişlerde kullanılabiliyor.
Harçlık avans sistemi açık olmayan öğrenciler, en yakın şubeye giderek bu sistemi tanımlatabiliyor.
Harçlık Avans sadece KYK'dan burs/öğrenim kredisi alan müşterilere sunulan bir üründür. 18 - 26 yaş aralığında bir Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olanlar fakat KYK'dan burs / öğrenim kredisi almayanlar kredi kartı özelliğini açtırmak için en yakın şubeye başvurabilecek.
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