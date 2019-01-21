Hapisten çıkmak için elektronik kelepçe istedi
Japon otomobil üreticisi Nissan'ın, finansal yolsuzluk suçlamasıyla iki aydır Tokyo'da hapiste olan CEO'su Carlos Ghosn, kefaletle hapisten çıkmak için elektronik kelepçe takmayı ve kendisini denetleyecek özel muhafızlar tutmayı önerdi.
Sözcüsü, Ghosn'un Tokyo'da kiraladığı dairede kalacağını ve sahip olduğu Nissan hisselerini teminat olarak gösterebileceğini söyledi. Fransız asıllı yöneticinin daha önceki kefalet talebi kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Ghosn bugün mahkemede yeniden kefalet talebinde bulunacak.
Ghosn'un CEO'luk görevinden uzaklaştırılması ve Nissan'ın ortaklığının yeniden yapılanması için baskılar artıyor.
Nissan Fransız Renault ve Mitsubishi Motors Corp ile üçlü bir ortaklık içinde.
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